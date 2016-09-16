История Барселоны. Часть 1. Начало истории

История Барселоны. Часть 1. Начало истории

Говорит Лионель Месси: «Когда Я пришел в клуб, то мечтал играть в высшем дивизионе и представить не мог что будет дальше. Но Я счастлив что подобное случилось со мной. В конце концов Я прошел такой путь потому что Господь так пожелал и Я благодарен ему».

Говорит Андрес Иниеста: «Оставаться в таком клубе долгое время невероятно трудно. Я хотел добиться успеха в Барсе любой ценой, благодаря своему энтузиазму, уверенности в себе и убежденности в своих силах».

Говорит Хави Эрнандес: «Когда мне было 16-17 Я и представить не мог свое имя в списке лучших игроков или претендентов на Золотой Мяч. Это немыслимо. Но мы преодолели все барьеры и исполнили все наши мечты.»

Месси, Иниеста и Эрнандес – три уникальных игрока в истории футбола. Они родились с мячом в колыбели, выросли мечтая о славе и добились больше чем можно было предполагать. Они попали в легендарную команду в то время когда футбол стал величайшим шоу на планете. У Барсы тысячи членов клуба, миллионы фанатов и игровая группа, которая обучена следовать плану игры, который перевернул мир футбола в последние годы.

Барселона – дружелюбный, яркий, привлекательный, современный город веками открытый для мира. Он знаменит наследием архитектора Антонио Гуоди и многих других художников и дворцов двадцатого века. Но теперь среди них футбольные гении из клуба Барселона. Потому что именно они способствовали известности города. Каждый раз когда на стадионе очередной матч, обновляется захватывающее история клуба.

Клуб был основан 1899 году. И что интересно не каталонцам, а 22 летним швейцарсом Гансом Гампером – любитель всех видов спорта и не только футбола. Он сменил спокойное размеренные пейзажи родной Швейцарии ради суетливой, бурной Барселоны в поисках лучшего будущего.

Говорит Карлос Сантакано: «Он был подлинным спортсменом во всех смыслах этого слова. Был фанатом всех видов спорта и любил сам ими заниматься. Он общался с разными людьми, особенно в таких важных для того времени местах как парочка спортивных залов Барселоны. В то время редко можно было найти фанатов спорта. Некоторые считали его слишком эксцентричным. И когда Гампер заявил, что хочет основать Барсу на его призыв откликнулись всего 12 человек, которые и стали основателями клуба».

Из этих 12-ти половина была иностранцами, а другая половина каталонцами. Первым президентом стал швейцарец Вальтер Увалт. Джоан Гампер не мог занять этот пост, поскольку ему было меньше 23 лет. Но он оставался душой и двигателям клуба.

Говорит Эмма Гампер: «Сначала он просто хотел стать капитаном и играть. Когда стал старшим, вошел в состав управление, однако пост Президента его не интересовал. Он хотел участвовать, но со стороны. Когда в клубе возникали проблемы он принимал деятельное участие чтобы сохранить его. Собирал подписи или деньги. Любыми способами постарался удержать клуб на плаву».

Эти любители спорта превратились из небольшой группы людей в великий футбольный клуб. В 10-х, 20-х годах успешная Барса уже собирала толпы людей на стадионе Карьер Индустрия. А затем Камп дель Эскортс.

Все части здесь.