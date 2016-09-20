История Барселоны. Часть 8. Соперничество Барселоны и Мадрида

История Барселоны. Часть 8. Соперничество Барселоны и Мадрида

Стадион Сантьяго Бернабеу, Мадрид, 17 февраля 1974 года.

Говорит Карлес Решак: «Этот матч разделил нас на до и после. Мы ждали этого момента 14 лет. Это грандиозное событие по всем аспектам»

1974 стал волшебным годом для Барсы. Разгром Реала в Мадриде на его стадионе со счетом 0:5, титул Лиги. Мощный удар, который унизил Реал и увеличил самоуважение Барсы. Это было месть Барсы. Потому что, в поле сложился всемогущество Реала, избалованного режимом Франка.

Говорит Гари Линекер: «Барса это больше чем клуб. Ты узнаешь о его истории, о том что они стремились говорить на своем языке во времена гражданской войны и режима Франка. Ты узнаешь, что многих посадили в тюрьмы, потому что они говорили по каталонский. Мне казалось, что клуб Барселона воплощает Каталонию перед лицом остальной Испании, но особенно перед Мадридским Реалам Франка. Между ними жестокое соперничество. И когда такой как Я иностранный игрок появляются, даже он понимает всю важность и значение клуба»

Говорит Терри Венаблес: «Я помню свою первую игру в Мадриде. Когда выходили игроки Реала им кричали Испания, Испания. То есть они Испания а мы нет. Просто невероятно. И тогда ты начинаешь понимать в чем тут дело»

Говорит Карлес Решак: «Безусловно, что многие уверены когда Барса играет с Реалом это Каталония сражается с Испанией. Это трудно объяснить. Нужно испытать чтобы понять»

Говорит Карлос Сантакано: «Соперничество между Барселоной и Мадридом началось только в спорте. Но сейчас совершенно очевидно сместилось в сторону политики и национального самосознания»

В 80-90-е годы меньшинство радикальных фанатов обеих команд создавали множество проблем, как на стадионах, как и вне их. Такие грубые поддержки как Мадридский Ультрасюр или Барселонский Большес Ноес превтарили свое спортивное соперничество в экстремальные вспышки на Сирии, пока руководство обоих клубов не прияла меры по изоляции запрещение посещение футбольные матчи. В последние годы настойчивое стремление клуба избавится о насилие привело к хорошим результатам. Сегодня таким картинам стали истории, а соперничество фанатов стало более уважительным и спортивным по своей природе.

Говорит Гари Линекер: «Соперничество Барсы и Мадрида уникально. Во первых это абсолютно разные города. Уверен, что в мире футбола можно найти более сильное соперничество, но вряд ли это сравнится с этим во время Эль-Классико»

Говорит Жерар Пике: «Всегда существует сильное спортивное соперничество между двумя побеждающими командами и каждый из них хочет оказаться первой. Хотя в последние годы стало меньше экстремизма, все равно это часто случается. Так сложилось исторический. Я сомневаюсь, что она изменится»

Говорит Хави Эрнандес: «Нет, разумеется возможно будет меньше страстей, возможно мы не станем такими как сейчас. Потому что нужно как-то уменьшать и менять эту «враждебность». Однако, нужно конкурироваться с соперником. Если нет соперничество или состязательности, когда теряется смысл игры. Поэтому Мадрид всегда будет главным соперником Барсы»

За последнее 20 лет классическое дуэль между Барсой и Реалом стало одним из главных спортивных событий. И миллионы зрителей на всех континентах увлеченно следят за игрой. Этот факт способствует зрелищности футбола и увеличивает популярность обоих клубов.

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