История Барселоны. Часть 2. Развитие Барселоны.

История Барселоны. Часть 2. Развитие Барселоны.

Футбол набирало популярность, однако мест было мало и в основном болельщики сидели на стенах вокруг стадиона, выставляя на показ всем свои задницы. Кулес – по испанский. Жители города так и прозвали их – кулес. Термин используется и по ныне.

Футбол стал зрелищем, а игроки любители превратились в профессионалов. Если ранее они платили за членство в клубе чтобы играть, теперь они требовали оплату. И это стало болезненным изменением для Гампера – сторонника любительского спорта.

Говорит Карлос Сантакано: «Он продолжал верить в любительский спорт. Ведь ради этого он основал клуб. Но шло время. Клуб поднимался все выше и выше. И этот шаг стал неизбежным. Поскольку такова было общее направление развитие футбола.»

Гампер был идеалистом, который хотел жить в античной Греции и участвовать в древних играх испытывая свою физическую и болевую устойчивость. Он воспринимал спорт как средство обучение дружбы, уважение, состязательности, то есть качеством которых трудно достичь в современных состязаниях. Тем не менее, Барса стремится поддерживать идеалы своего основателя, особенно в последние годы.

Говорит Хави Эрнандес: «Те, кто считает футбол религией знает, что Барса это больше чем футбол. Тут учат уважение к спорту, особенно на человеческом уровне. Ты должен думать о товарищах по команде, о самой команде. Ставить группу выше себя. Барса продвигает такие ценности как уважение, забота, смирение, работоспособность, усилие, жертвенность.»

Говорит Лео Месси: «Я пришел сюда в 13 лет. И меня учили ценностям Барселоны и учебного центра Ла-Масия. Это больше чем просто игра в футбол. Учебный центр многому научил меня и сформировал как личность.»

Говорит Андрес Иниеста: «Я вырос на таких понятиях как уважение, учение, скромность, доверие товарищам по команде, на том что нужно учиться и совершенствоваться каждый год.»

Благородство в спорте всегда существовало, но не всегда поощрялась. Зачастую она затенялось страстью, амбициями, азартом, деньгами или политикой. Футбол – безусловно, самый популярный вид спорта на планете. Но, трудно представить его без конфликтов и интересов. Сегодня Гампер не поверил бы в то какие деньги вращаются в мире спорта, более 20 миллиардов евро. А контракты со звездами доходить до ста миллионов. Подлинный любитель спорта, каким он являлся был бы возмущен большим бизнесом, который влез в мир спорта уже в его годы.

Говорит Карлос Сантакано: «Ходило шутка про то время когда он подписывал контракты с игроками. Он хотел, чтобы некоторые из них принимали витамины любви к клубу, как он это называл. Потому что после этого игроки требовали меньше денег.»

Гампер был мечтателем. Его любовь к клубу помогало преодолевать все препятствие. Например, нехватку средств он покрывал из собственного кармана. Выступал против подавление каталонских демонстраций в 20-е годы. И даже в то время когда Барса стал символом каталонской независимости во время Испанской диктатуры что создало ему немало проблем.

Говорит Жоум Дескаль: «Однажды закрыли стадион. Британский флот выставил свою футбольную команду которое сыграло с Барсой. Когда исполнили английский гимн все встали, а затем аплодировали. Но когда исполнили испанский гимн никто не встал. И из-за этого стадион закрыли на пол года.»

Что удивительно 90 лет спустя при полной демократии многие каталонцы освистали испанский гимн во время финала Кубка Короля несколько лет тому назад. Власти установили динамики на сотни тысяч ват. Но это не помогло. Многие каталонцы продолжает отстаивать свое право на отделение как нации с собственной культурой. Их не устраивает испанское политическое власть.

Джоан Гампер дорого заплатил за ненависть к испанскому гимну в 1925 году. Власти наказали его изгнав из клуба и страны. И хотя позднее ему разрешили вернутся, он не мог больше занимать свой пост. Это привело к депрессии, усугубленный разрушительным эффектом Вол-Стрита. Изолированный от клуба, разорённый Гампер покончил с собой в возрасте 52 лет. Это стало шоком для многих. Возможно, Гампер думал, что никто не вспомнит о нем. Но это неправда. Его похороны продемонстрировали обратное. Толпы людей вышли на улицу. Нравы того времени требовали умолчать о самоубийстве. Однако, Гампер оставил после себя динамичный футбольный клуб.

Великая депрессия погубила многие клубы, но не Барселону. Она росла и становилась все стабильнее. Клуб вступил в золотой век выпустив несколько легендарных игроков. Например, Саммитеро или потрясающего Паулино Алкантара – первого голеодора в испанском футболе, который забил 357 голов. Его прозвали «сетка дёр».

Говорит Карлос Сантакано: «В плане спорта двадцатые годы стали первым золотым веком в Барсе. Они выигрывали почти все с 1912 по 1929 годы. Количество трофеев просто поражала. Также появились знаменитые игроки. Самоура дебютировал в одно время с Саммитером – величайшим игроком того времени. Но были и другие важные имена для истории клуба – Саге, Блатхо и другие.»

Барса стала известно повсюду, даже в Америке. Знаменитый Аргентинский певец Карлос Гардель посвятил свое танго звездам Барсы своего времени.

Все части здесь.