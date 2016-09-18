История Барселоны. Часть 6. Тогдашний Луис Суарес. Неудачи.

История Барселоны. Часть 6. Тогдашний Луис Суарес. Неудачи

После ухода Кубала в 1961 году клуб стал тонуть под миллионными долгами строителям стадиона Камп Ноу, на то время 284 миллиона песет. И продал обладателя Золотого Мяча Луиса Суареса.

Говорит Ферран Оливелла: «Продать Барселоне Суареса, да это то же самое что продать сейчас Месси. Вот скажем, если бы у нас не стало Месси мы бы заметили его уход. Так разумеется, вот тоже самое было и с Суаресом»

Говорит Карлос Сантакано: «После этого начинается период спортивных неудач. В течении 14 лет клуб не побеждал в первой Лиге. Что объясняется не только неудачами при подписании контрактов, но и нехваткой финансов. А наш вечный соперник побеждал везде, пользуясь поддержкой правительства, хотя это и не оправдания. Однако, сочетание этих вещей, плюс многие годы затруднений породили некоторое ощущение обреченности»

Многие годы эмоции фанатов чередовались между обреченности и гневом, который сопровождался жестокой критикой игроков которых часто обвиняли в предательстве Гампера. Болельщики написали в одном из матчей: «Любовь к клубу в обмен на деньги»

Говорит Жерар Пике: «Критика не всегда приятно. А если она не ранит это вызывает тревогу. В конечном счете если тебя критикуют говорят, что твои удары слабы, но или что ты не лучший в мире. Это расстраивает. Ведь критика заставляет тебя добиваться большего, совершенствоваться»

Говорит Хави Эрнандес: «Люди говорят, чтобы ты легко все выигрывал, ведь Барса исторический всегда было клубом победителем. Однако, не всегда так получается.»

60-е стали худшими годами в истории клуба. Горечи паралич выглядели контрастом на фоне пробуждение остального мира. Культурная революция во главе с Битлз. Майское выступление студентов во Франции. Социальные движение. Битва за космос между СССР и США. Первый человек на Луне. Это было время социального, экуменического распространение демократии. Но Испания оставалось под диктатурой Франка. Хотя большинство людей хотела, чтобы страна быстрее вошла в современную эру который ощущалась по всей Европе.

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