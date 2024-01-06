Jacob Berkeley-Agyepong - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Jacob Berkeley-Agyepong
|Команда
|Мэйдстоун Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Jacob Berkeley-Agyepong
|Команда
|Мэйдстоун Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мэйдстоун Юнайтед
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2024
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|5:0
|Мэйдстоун Юнайтед (Мэйдстоун)
|27.01.2024
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:2
|Мэйдстоун Юнайтед (Мэйдстоун)
|06.01.2024
|1' -90'
|Мэйдстоун Юнайтед (Мэйдстоун)
|1:0
|Стивенидж (Стивэнейдж)