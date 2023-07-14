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Команды
Спартак
Виктор Парада
Новости
€ 4 млн
Виктор Парада - новости
Спартак
4 апреля 2002 (24), Мадрид
#24 | Защитник
187 см
Испания
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Трансферы
Генич прокомментировал единственный летний трансфер «Спартака»
Вчера, 19:07
1
Новичок «Спартака» Парада сказал, кто лучше – Ямаль или Мбаппе
15 июля
2
Новичок «Спартака» Парада раскрыл свое лучшее качество
15 июля
2
Парада описал стадион «Спартака» двумя словами
15 июля
6
Парада обратился к болельщикам «Спартака»
15 июля
6
Фото
Новичок «Спартака» Парада объяснил, почему взял 33-й номер
14 июля
1
Видео
«Спартак» подколол «Зенит» и «Динамо» в ролике с презентацией первого летнего новичка
14 июля
23
Фото
⚡️ «Спартак» объявил о первом летнем трансфере
14 июля
22
Парада стал игроком «Спартака»
14 июля
32
Детали трансфера Парады в «Спартак»
13 июля
7
Парада приехал на медосмотр перед трансфером в «Спартак»
13 июля
6
«Спартак» заплатит 6 миллионов за испанского футболиста
11 июля
10
Подробности трансфера Парады в «Спартак»
9 июля
22
Новичок «Спартака» направился в Москву
9 июля
45
«Спартак» достиг договоренности по переходу Парады
9 июля
22
«Алавес» назвал «Спартаку» цену на Параду
7 июля
6
«Спартак» близок к трансферу испанского защитника за 4+ миллиона
2 июля
5
«Спартак» сделал самое выгодное предложение по Параде
1 июля
34
В «Алавесе» ответили, может ли Парада перейти в «Спартак»
29 июня
Досье на будущего новичка «Спартака» Параду
20 июня
22
Испанский футболист готов перейти в «Спартак» за 6 миллионов
20 июня
17
В испанском клубе высказались об интересе «Спартака» к Параде
4 июня
3
У «Спартака» остался один конкурент в борьбе за Параду
1 июня
7
«Спартаку» выставили ценник на испанского латераля
28 мая
4
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28 мая
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