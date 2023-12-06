Виктор Парада - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Парада
|Команда
|Мирандес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|187
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Парада
|Команда
|Мирандес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алавес
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2024
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|06.01.2024
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|06.12.2023
|1' -90'
|Террасса (Террасса)
|0:1
|Алавес (Витория-Гастейс)