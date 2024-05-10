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Лоренцо Ди Стефано
Статистика
Лоренцо Ди Стефано - статистика
Завершил карьеру
19 сентября 2002 (24), Катания
#73 | Нападающий
182 см
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лекко
13
1
2
1
0
Модена
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
0 : 0
05.05.2024
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 0
01.05.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Модена
1 : 0
27.04.2024
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Асколи
0 : 0
20.04.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Модена
1 : 3
12.04.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Тернана
0 : 0
06.04.2024
Модена
57' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Модена
1 : 1
01.04.2024
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Циттаделла
1 : 1
16.03.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Модена
2 : 3
09.03.2024
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Модена
0 : 1
03.03.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Пиза
2 : 2
28.02.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Модена
0 : 0
25.02.2024
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Венеция
2 : 2
18.02.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Модена
1 : 1
10.02.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Сампдория
2 : 2
03.02.2024
Модена
85' - 90'
Италия. Серия В, 22 тур
Феральписало
4 : 1
27.01.2024
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Лекко
1 : 3
20.01.2024
Пиза
1' - 46'
Италия. Серия В, 20 тур
Катанцаро
5 : 3
12.01.2024
Лекко
1' - 46'
25'
Италия. Серия В, 19 тур
Лекко
2 : 1
26.12.2023
Зюйдтироль
1' - 57'
Италия. Серия В, 18 тур
Венеция
2 : 2
23.12.2023
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Лекко
2 : 3
17.12.2023
Тернана
1' - 63'
21'
Италия. Серия В, 16 тур
Сампдория
2 : 0
09.12.2023
Лекко
55' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Лекко
1 : 0
03.12.2023
Бари
64' - 90'
73'
Италия. Серия В, 3 тур
Комо
0 : 0
28.11.2023
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Лекко
3 : 2
12.11.2023
Парма
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Пиза
1 : 2
24.10.2023
Лекко
1' - 46'
Италия. Серия В, 10 тур
Лекко
0 : 2
21.10.2023
Асколи
1' - 64'
50'
50'
Италия. Серия В, 9 тур
Козенца
3 : 0
07.10.2023
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Циттаделла
2 : 1
01.10.2023
Лекко
66' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Лекко
1 : 2
26.09.2023
Феральписало
1' - 46'
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
0 : 0
23.09.2023
Лекко
1' - 62'
Италия. Серия В, 5 тур
Лекко
0 : 2
16.09.2023
Брешиа
1' - 64'
Италия. Серия В, 4 тур
Лекко
3 : 4
03.09.2023
Катанцаро
46' - 90'
83'
Италия. Серия В, 1 тур
Тернана
1 : 2
19.08.2023
Сампдория
Был в запасе
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