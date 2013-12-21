Маркос Нельсон - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Маркос
|Фамилия
|Нельсон
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сал
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|172
|Вес
|65
|Имя
|Маркос
|Фамилия
|Нельсон
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сал
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|172
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альмерия
|14
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2014
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|0:2
|Альмерия (Альмерия)
|04.05.2014
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|3:2
|Бетис (Севилья)
|27.04.2014
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:2
|Альмерия (Альмерия)
|20.04.2014
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:4
|Сельта (Виго)
|12.04.2014
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Альмерия (Альмерия)
|04.04.2014
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|30.03.2014
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|28.03.2014
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|2:2
|Валенсия (Валенсия)
|25.03.2014
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|4:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|21.12.2013
|1' -58'
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Альмерия (Альмерия)
|57'
|15.12.2013
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:0
|Эспаньол (Барселона)
|30.11.2013
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|3:1
|Альмерия (Альмерия)
|23.11.2013
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:5
|Реал (Мадрид)
|08.11.2013
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Альмерия (Альмерия)
|02.11.2013
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|30.10.2013
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Альмерия (Альмерия)
|83'
|27.10.2013
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:0
|Альмерия (Альмерия)
|20.10.2013
|1' -47'
|Альмерия (Альмерия)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|06.10.2013
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|28.09.2013
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Барселона (Барселона)
|24.09.2013
|1' -90'
|Малага (Малага)
|2:0
|Альмерия (Альмерия)
|21.09.2013
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:2
|Леванте (Валенсия)
|14.09.2013
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|4:2
|Альмерия (Альмерия)