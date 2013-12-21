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    Маркос Нельсон - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Маркос
    Фамилия Нельсон
    Команда Белененсеш
    Состав Основной
    Родной город Сал
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 июня 1983 (39 лет)
    Рост 172
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альмерия 14 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2014 Был в запасе Гранада (Гранада) 0:2 Альмерия (Альмерия)
    04.05.2014 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 3:2 Бетис (Севилья)
    27.04.2014 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:2 Альмерия (Альмерия)
    20.04.2014 1' -90' Альмерия (Альмерия) 2:4 Сельта (Виго)
    12.04.2014 1' -90' Реал (Мадрид) 4:0 Альмерия (Альмерия)
    04.04.2014 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 1:2 Осасуна (Памплона)
    30.03.2014 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    28.03.2014 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 2:2 Валенсия (Валенсия)
    25.03.2014 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 4:3 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    21.12.2013 1' -58' Бетис (Севилья) 0:1 Альмерия (Альмерия)
    57'
    15.12.2013 1' -90' Альмерия (Альмерия) 0:0 Эспаньол (Барселона)
    30.11.2013 1' -90' Сельта (Виго) 3:1 Альмерия (Альмерия)
    23.11.2013 1' -90' Альмерия (Альмерия) 0:5 Реал (Мадрид)
    08.11.2013 1' -90' Осасуна (Памплона) 0:1 Альмерия (Альмерия)
    02.11.2013 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    30.10.2013 1' -90' Валенсия (Валенсия) 1:2 Альмерия (Альмерия)
    83'
    27.10.2013 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:0 Альмерия (Альмерия)
    20.10.2013 1' -47' Альмерия (Альмерия) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    06.10.2013 1' -90' Севилья (Севилья) 2:1 Альмерия (Альмерия)
    28.09.2013 1' -90' Альмерия (Альмерия) 0:2 Барселона (Барселона)
    24.09.2013 1' -90' Малага (Малага) 2:0 Альмерия (Альмерия)
    21.09.2013 1' -90' Альмерия (Альмерия) 2:2 Леванте (Валенсия)
    14.09.2013 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 4:2 Альмерия (Альмерия)
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