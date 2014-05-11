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Маркос Нельсон
Статистика
Маркос Нельсон - статистика
Завершил карьеру
10 июня 1983 (43), Сал
#22 | Защитник
172 см | 65 кг
Португалия | Кабо-Верде
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альмерия
14
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Гранада
0 : 2
11.05.2014
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Альмерия
3 : 2
04.05.2014
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 2
27.04.2014
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Альмерия
2 : 4
20.04.2014
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Реал
4 : 0
12.04.2014
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
1 : 2
04.04.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
1 : 0
30.03.2014
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Альмерия
2 : 2
28.03.2014
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Альмерия
4 : 3
25.03.2014
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
0 : 1
21.12.2013
Альмерия
1' - 58'
57'
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
0 : 0
15.12.2013
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
3 : 1
30.11.2013
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
0 : 5
23.11.2013
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 1
08.11.2013
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Альмерия
1 : 0
02.11.2013
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
1 : 2
30.10.2013
Альмерия
1' - 90'
83'
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
27.10.2013
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Альмерия
0 : 1
20.10.2013
Райо Вальекано
1' - 47'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
2 : 1
06.10.2013
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Альмерия
0 : 2
28.09.2013
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
2 : 0
24.09.2013
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Альмерия
2 : 2
21.09.2013
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
4 : 2
14.09.2013
Альмерия
Был в запасе
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