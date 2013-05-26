Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михайта Плешан - статистика

Завершил карьеру
19 февраля 1983 (43)
#23 | Полузащитник
183 см | 75 кг
Румыния
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волга
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Динамо
0 : 0
26.05.2013
Волга
1' - 70'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Зенит
3 : 1
19.05.2013
Волга
1' - 67'
65'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Мордовия
1 : 3
20.04.2013
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
ЦСКА
2 : 0
06.04.2013
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
1 : 1
31.03.2013
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Ростов
1 : 2
15.03.2013
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Волга
0 : 2
08.03.2013
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Локомотив
0 : 1
08.12.2012
Волга
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Волга
1 : 1
01.12.2012
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Рубин
0 : 0
26.11.2012
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Волга
1 : 1
17.11.2012
Спартак
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Волга
1 : 1
27.10.2012
Краснодар
70' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Крылья Советов
0 : 1
22.10.2012
Волга
90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Амкар-Пермь
3 : 2
17.09.2012
Волга
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Кубань (ЛФЛ)
6 : 2
27.08.2012
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Волга
0 : 2
18.08.2012
Локомотив
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Ахмат
2 : 0
11.08.2012
Волга
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Спартак
2 : 1
29.07.2012
Волга
62' - 90'
65'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Волга
1 : 0
21.07.2012
Динамо
Был в запасе
Главные новости
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
1
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
6
41-летний Роналду попал в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций
14:42
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
1
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
3
Назван состав сборной Испании на первые матчи после победы на ЧМ-2026
14:10
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+