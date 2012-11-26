|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2013
|1' -70'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|19.05.2013
|1' -67'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:1
|Волга (Нижний Новгород)
|65'
|20.04.2013
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|1:3
|Волга (Нижний Новгород)
|06.04.2013
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Волга (Нижний Новгород)
|31.03.2013
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|1:1
|Амкар-Пермь (Пермь)
|15.03.2013
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Волга (Нижний Новгород)
|08.03.2013
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|0:2
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|08.12.2012
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:1
|Волга (Нижний Новгород)
|01.12.2012
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:1
|Ахмат (Грозный)
|26.11.2012
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|17.11.2012
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|1:1
|Спартак (Москва)
|27.10.2012
|70' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:1
|Краснодар (Краснодар)
|22.10.2012
|90' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|Волга (Нижний Новгород)
|17.09.2012
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|3:2
|Волга (Нижний Новгород)
|27.08.2012
|Был в запасе
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|6:2
|Волга (Нижний Новгород)
|18.08.2012
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|0:2
|Локомотив (Москва)
|11.08.2012
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|2:0
|Волга (Нижний Новгород)
|29.07.2012
|62' -90'
|Спартак (Москва)
|2:1
|Волга (Нижний Новгород)
|65'
|21.07.2012
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Динамо (Москва)