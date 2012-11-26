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    Михайта Плешан - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Михайта
    Фамилия Плешан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 февраля 1983 (40 лет)
    Рост 183
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2013 1' -70' Динамо (Москва) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    19.05.2013 1' -67' Зенит (Санкт-Петербург) 3:1 Волга (Нижний Новгород)
    65'
    20.04.2013 Был в запасе Мордовия (Саранск) 1:3 Волга (Нижний Новгород)
    06.04.2013 Был в запасе ЦСКА (Москва) 2:0 Волга (Нижний Новгород)
    31.03.2013 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 1:1 Амкар-Пермь (Пермь)
    15.03.2013 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 1:2 Волга (Нижний Новгород)
    08.03.2013 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 0:2 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    08.12.2012 1' -90' Локомотив (Москва) 0:1 Волга (Нижний Новгород)
    01.12.2012 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:1 Ахмат (Грозный)
    26.11.2012 Был в запасе Рубин (Казань) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    17.11.2012 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 1:1 Спартак (Москва)
    27.10.2012 70' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:1 Краснодар (Краснодар)
    22.10.2012 90' -90' Крылья Советов (Самара) 0:1 Волга (Нижний Новгород)
    17.09.2012 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 3:2 Волга (Нижний Новгород)
    27.08.2012 Был в запасе Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 6:2 Волга (Нижний Новгород)
    18.08.2012 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 0:2 Локомотив (Москва)
    11.08.2012 Был в запасе Ахмат (Грозный) 2:0 Волга (Нижний Новгород)
    29.07.2012 62' -90' Спартак (Москва) 2:1 Волга (Нижний Новгород)
    65'
    21.07.2012 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 1:0 Динамо (Москва)
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