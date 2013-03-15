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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Волга
Ростов - Волга: обзор матча 15 марта 2013
Ростов
15.03.2013, пятница, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Волга
79'
Д. Кириченко
32'
А. Саркисов
63'
А. Саркисов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Волга
Желтая карточка
А. Шешуков
90'
+3
88'
Желтая карточка
А. Салугин
86'
Замена
А. Харитонов
️️️️
Р. Аджинджал
ГОЛ! 1:2!
Д. Кириченко
Пас отдал
Я. Голенда
79'
77'
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Саркисов
Замена
Д. Полоз
️️️️
Д. Лазович
76'
75'
Замена
Н. Зайцев
️️️️
А. Путило
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Ф. Синама-Понголь
65'
63'
ГОЛ! 0:2!
А. Саркисов
Пас отдал
М. Дворнекович
Желтая карточка
А. Гацкан
53'
48'
Желтая карточка
А. Ропотан
Желтая карточка
С. Плетикоса
37'
37'
Желтая карточка
А. Путило
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Саркисов
Пас отдал
А. Каряка
Замена
В. Дьяков
️️️️
К. Салата
26'
Желтая карточка
К. Салата
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Данко Лазович
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦП
88
Эдгарас Чеснаускис
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Дмитрий Полянин
ЛЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
19
Адриан Ропотан
ОП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
3
Гетигежев
19
Салата
42
Ксулу
34
Маргасов
7
Шешуков
8
Гацкан
27
Лазович
54
Синама-Понголь
88
Чеснаускис
16
Голенда
4-1-4-1
41
Кержаков
37
Бордиян
4
Булгару
63
Белозеров
6
Полянин
19
Ропотан
0
Дворнекович
20
Аджинджал
14
Путило
5
Каряка
11
Саркисов
19
Салата
0
Дьяков
0
Дьяков
19
Салата
27
Лазович
7
Полоз
7
Полоз
27
Лазович
54
Синама-Понголь
10
Кириченко
10
Кириченко
54
Синама-Понголь
14
Путило
3
Зайцев
3
Зайцев
14
Путило
20
Аджинджал
83
Харитонов
83
Харитонов
20
Аджинджал
11
Саркисов
77
Салугин
77
Салугин
11
Саркисов
Остались в запасе
Ростов
Волга
32
Артем Кулишев
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
23
Михайта Плешан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ростов - Волга
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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