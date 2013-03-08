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Волга - Кубань (ЛФЛ)
Волга - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 08 марта 2013
Волга
08.03.2013, пятница, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
19'
А. Озбилиз
90+1'
А. Тлисов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Кубань (ЛФЛ)
90'
+2
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
И. Бальде
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Тлисов
Пас отдал
А. Озбилиз
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Каряка
85'
76'
Замена
А. Тлисов
️️️️
М. Пиццелли
Желтая карточка
А. Путило
72'
Замена
А. Харитонов
️️️️
Д. Кудряшов
67'
Замена
А. Путило
️️️️
М. Дворнекович
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Озбилиз
Пас отдал
М. Пиццелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
19
Адриан Ропотан
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
9
Маркос Пиццелли
АП
23
Арас Озбилиз
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Волга
31
Илья Абаев
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
23
Михайта Плешан
ОП
14
Антон Путило
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
4-1-4-1
41
Кержаков
2
Кичин
63
Белозеров
4
Булгару
37
Бордиян
19
Ропотан
5
Каряка
13
Кудряшов
20
Аджинджал
0
Дворнекович
11
Саркисов
4-3-2-1
31
Беленов
31
Леандро
5
Деальберт
2
Шандао
8
Бугаев
23
Озбилиз
77
Каборе
55
Кулик
11
Ионов
9
Пиццелли
6
Бальде
13
Кудряшов
83
Харитонов
83
Харитонов
13
Кудряшов
0
Дворнекович
14
Путило
14
Путило
0
Дворнекович
5
Каряка
77
Салугин
77
Салугин
5
Каряка
9
Пиццелли
8
Тлисов
8
Тлисов
9
Пиццелли
6
Бальде
21
Никулаэ
21
Никулаэ
6
Бальде
Остались в запасе
Волга
Кубань (ЛФЛ)
31
Илья Абаев
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
23
Михайта Плешан
ОП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
11
Марко Уренья
ЦФ
Статистика матча Волга - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Глот Андрей (г. Ярославль)
Демешко Игорь (г. Химки)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:15 (прямая)
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