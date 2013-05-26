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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Волга
Динамо - Волга: обзор матча 26 мая 2013
Динамо
26.05.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Волга
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Волга
90'
+5
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
А. Салугин
90'
+3
Замена
М. Дворнекович
️️️️
Р. Аджинджал
Замена
П. Игнатович
️️️️
П. Соломатин
81'
75'
Пенальти не реализован!
Ш. Бибилов
Желтая карточка
А. Шунин
74'
70'
Замена
Н. Зайцев
️️️️
М. Плешан
Замена
С. Давыдов
️️️️
К. Кураньи
70'
55'
Желтая карточка
П. Польчак
Замена
И. Семшов
️️️️
А. Сапета
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
(К)
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
31
Павел Соломатин
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
89
Якоб Яншер
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
37
Виталий Бордиян
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
14
Антон Путило
ЛВ
9
Александр Шуленин
ЦП
23
Михайта Плешан
ЦП
21
Шота Бибилов
АП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ПВ
77
Александр Салугин
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
10
Ромео Кастелен
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
4-3-2-1
1
Шунин
32
Ломич
6
Фернандес
24
Епуряну
4
Чичерин
16
Нобоа
4
Юсупов
41
Сапета
31
Соломатин
89
Яншер
22
Кураньи
4-2-3-1
41
Кержаков
6
Полянин
63
Белозеров
24
Польчак
37
Бордиян
9
Шуленин
23
Плешан
20
Аджинджал
21
Бибилов
14
Путило
77
Салугин
31
Соломатин
29
Игнатович
29
Игнатович
31
Соломатин
41
Сапета
20
Семшов
20
Семшов
41
Сапета
22
Кураньи
10
Давыдов
10
Давыдов
22
Кураньи
23
Плешан
3
Зайцев
3
Зайцев
23
Плешан
77
Салугин
13
Кудряшов
13
Кудряшов
77
Салугин
20
Аджинджал
0
Дворнекович
0
Дворнекович
20
Аджинджал
Остались в запасе
Динамо
Волга
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
Главный тренер
Дан Петреску
10
Ромео Кастелен
ЦП
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
Остались в запасе
10
Ромео Кастелен
ЦП
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Динамо - Волга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Спорт Союз" 13:20 (прямая)
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