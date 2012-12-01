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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Ахмат
Волга - Ахмат: обзор матча 01 декабря 2012
Волга
01.12.2012, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
53'
Ш. Асильдаров
8'
О. Иванов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Ахмат
87'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
77'
Замена
М. Рыбус
️️️️
Маурисио
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Каряка
72'
Желтая карточка
А. Салугин
67'
66'
Замена
З. Садаев
️️️️
О. Иванов
60'
Желтая карточка
Р. Уциев
ГОЛ! 1:1!
Ш. Асильдаров
Пас отдал
А. Салугин
53'
46'
Желтая карточка
Маурисио
Желтая карточка
А. Харитонов
31'
Желтая карточка
Р. Аджинджал
21'
8'
ГОЛ! 0:1!
О. Иванов
Пас отдал
Ф. Кудряшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
23
Михайта Плешан
ОП
21
Шота Бибилов
ОП
77
Александр Салугин
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
40
Благо
ОП
19
Олег Иванов
ПВ
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Волга
31
Илья Абаев
ВР
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
28
Александр Семячкин
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-2-3-1
41
Кержаков
4
Айдов
3
Зайцев
83
Харитонов
88
Григалава
23
Плешан
21
Бибилов
5
Каряка
77
Салугин
20
Аджинджал
9
Асильдаров
4-3-1-2
31
Годзюр
40
Уциев
25
Йиранек
24
Коморовски
30
Кудряшов
8
Маурисио
21
Адилсон
40
Благо
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
5
Каряка
11
Саркисов
11
Саркисов
5
Каряка
8
Маурисио
31
Рыбус
31
Рыбус
8
Маурисио
19
Иванов
9
Садаев
9
Садаев
19
Иванов
Остались в запасе
Волга
Ахмат
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
28
Александр Семячкин
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
35
Сослан Джанаев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
28
Александр Семячкин
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Волга - Ахмат
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 18:15 (прямая)
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