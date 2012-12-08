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Локомотив - Волга
Локомотив - Волга: обзор матча 08 декабря 2012
Локомотив
08.12.2012, суббота, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Волга
39'
Ш. Асильдаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Волга
90'
+2
Желтая карточка
М. Кержаков
89'
Желтая карточка
Н. Зайцев
88'
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
Ш. Асильдаров
Замена
Д. Сычев
️️️️
Д. Глушаков
69'
Желтая карточка
В. Чорлука
64'
Замена
А. Самедов
️️️️
М. Григорьев
63'
62'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Салугин
55'
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
А. Каряка
53'
Желтая карточка
Д. Айдов
39'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Асильдаров
Пас отдал
А. Харитонов
Желтая карточка
В. Обинна
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Виктор Обинна
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Максим Григорьев
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
23
Михайта Плешан
ОП
20
Руслан Аджинджал
ОП
77
Александр Салугин
ЦП
83
Александр Харитонов
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Волга
31
Илья Абаев
ВР
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-1-3-2
1
Гилерме
38
Ещенко
14
Чорлука
90
Бурлак
49
Шишкин
23
Тарасов
11
Обинна
88
Глушаков
10
Григорьев
10
Кайседо
14
Н'Дойе
4-2-3-1
41
Кержаков
3
Зайцев
88
Григалава
63
Белозеров
4
Айдов
23
Плешан
20
Аджинджал
83
Харитонов
77
Салугин
5
Каряка
9
Асильдаров
10
Григорьев
19
Самедов
19
Самедов
10
Григорьев
88
Глушаков
0
Сычев
0
Сычев
88
Глушаков
9
Асильдаров
13
Кудряшов
13
Кудряшов
9
Асильдаров
5
Каряка
21
Бибилов
21
Бибилов
5
Каряка
77
Салугин
11
Саркисов
11
Саркисов
77
Салугин
Остались в запасе
Локомотив
Волга
18
Дарио Крешич
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
0
Матия Дворнекович
ПП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
Остались в запасе
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
0
Матия Дворнекович
ПП
Статистика матча Локомотив - Волга
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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