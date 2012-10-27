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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Краснодар
Волга - Краснодар: обзор матча 27 октября 2012
Волга
27.10.2012, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
62'
Ш. Бибилов
77'
В. Коман
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Краснодар
77'
ГОЛ! 1:1!
В. Коман
Пас отдал
А. Амисулашвили
75'
Замена
В. Коман
️️️️
В. Игнатьев
Замена
М. Плешан
️️️️
А. Каряка
70'
67'
Замена
Вандерсон
️️️️
Е. Шипицин
ГОЛ! 1:0!
Ш. Бибилов
Пас отдал
Г. Григалава
62'
Желтая карточка
И. Максимов
60'
Замена
Ш. Бибилов
️️️️
Д. Кудряшов
57'
43'
Желтая карточка
И. Смольников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
63
Александр Белозеров
(К)
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
13
Дмитрий Кудряшов
ОП
9
Александр Шуленин
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
25
Евгений Шипицин
ОП
18
Никола Дринчич
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
23
Михайта Плешан
ОП
28
Александр Семячкин
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
78
Владимир Коман
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
4-2-3-1
41
Кержаков
4
Айдов
63
Белозеров
88
Григалава
6
Полянин
13
Кудряшов
9
Шуленин
5
Каряка
78
Максимов
20
Аджинджал
77
Салугин
3-3-2-1-1
88
Синицын
20
Игнатьев
25
Амисулашвили
14
Мартынович
8
Смольников
25
Шипицин
33
Анджелкович
18
Дринчич
26
Абреу
22
Жоаозиньо
14
Мовсисян
5
Каряка
23
Плешан
23
Плешан
5
Каряка
13
Кудряшов
21
Бибилов
21
Бибилов
13
Кудряшов
20
Игнатьев
78
Коман
78
Коман
20
Игнатьев
25
Шипицин
14
Вандерсон
14
Вандерсон
25
Шипицин
Остались в запасе
Волга
Краснодар
28
Александр Семячкин
ЦП
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
77
Нукри Ревишвили
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
28
Александр Семячкин
ЦП
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Волга - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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