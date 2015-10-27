Фреди Гуарин - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Фреди
|Фамилия
|Гуарин
|Команда
|Шанхай Шэньхуа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пуэрто Баяко
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|77
|Имя
|Фреди
|Фамилия
|Гуарин
|Команда
|Шанхай Шэньхуа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пуэрто Баяко
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|16
|1
|1
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2016
|1' -58'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Интер (Милан)
|44'
|10.01.2016
|90' -90'
|Интер (Милан)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.01.2016
|80' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Интер (Милан)
|20.12.2015
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:2
|Лацио (Рим)
|12.12.2015
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:4
|Интер (Милан)
|86'
|05.12.2015
|90' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|30.11.2015
|1' -62'
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Интер (Милан)
|51'
|22.11.2015
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|4:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|31.10.2015
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Рома (Рим)
|58'
|27.10.2015
|74' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Интер (Милан)
|24.10.2015
|1' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:1
|Интер (Милан)
|18.10.2015
|63' -90'
|Интер (Милан)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|04.10.2015
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Интер (Милан)
|90'
|27.09.2015
|1' -76'
|Интер (Милан)
|1:4
|Фиорентина (Флоренция)
|44'
|23.09.2015
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Верона (Верона)
|3'
|20.09.2015
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:1
|Интер (Милан)
|27'
|13.09.2015
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Милан (Милан)
|56'
|30.08.2015
|1' -90'
|Карпи (Карпи)
|1:2
|Интер (Милан)