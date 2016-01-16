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Фреди Гуарин
Статистика
Фреди Гуарин - статистика
Завершил карьеру
30 июня 1986 (40), Пуэрто Баяко
#13 | Полузащитник
184 см | 77 кг
Колумбия
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2019
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Кубок Америки 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок УЕФА 2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
16
1
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1 : 1
16.01.2016
Интер
1' - 58'
44'
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
0 : 1
10.01.2016
Сассуоло
90' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Эмполи
0 : 1
06.01.2016
Интер
80' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1 : 2
20.12.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
0 : 4
12.12.2015
Интер
1' - 90'
86'
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
1 : 0
05.12.2015
Дженоа
90' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
2 : 1
30.11.2015
Интер
1' - 62'
51'
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
22.11.2015
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
1 : 0
31.10.2015
Рома
1' - 90'
58'
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
0 : 1
27.10.2015
Интер
74' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Палермо
1 : 1
24.10.2015
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
0 : 0
18.10.2015
Ювентус
63' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
1 : 1
04.10.2015
Интер
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
1 : 4
27.09.2015
Фиорентина
1' - 76'
44'
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
1 : 0
23.09.2015
Верона
1' - 90'
3'
Италия. Серия А, 4 тур
Кьево
0 : 1
20.09.2015
Интер
1' - 90'
27'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
1 : 0
13.09.2015
Милан
1' - 90'
56'
Италия. Серия А, 2 тур
Карпи
1 : 2
30.08.2015
Интер
1' - 90'
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