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    Фреди Гуарин - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Фреди
    Фамилия Гуарин
    Команда Шанхай Шэньхуа
    Состав Основной
    Родной город Пуэрто Баяко
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июня 1986 (36 лет)
    Рост 184
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интер 16 1 1 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.01.2016 1' -58' Аталанта (Бергамо) 1:1 Интер (Милан)
    44'
    10.01.2016 90' -90' Интер (Милан) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    06.01.2016 80' -90' Эмполи (Эмполи) 0:1 Интер (Милан)
    20.12.2015 Был в запасе Интер (Милан) 1:2 Лацио (Рим)
    12.12.2015 1' -90' Удинезе (Удине) 0:4 Интер (Милан)
    86'
    05.12.2015 90' -90' Интер (Милан) 1:0 Дженоа (Генуя)
    30.11.2015 1' -62' Наполи (Неаполь) 2:1 Интер (Милан)
    51'
    22.11.2015 Был в запасе Интер (Милан) 4:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    31.10.2015 1' -90' Интер (Милан) 1:0 Рома (Рим)
    58'
    27.10.2015 74' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Интер (Милан)
    24.10.2015 1' -90' Палермо (Палермо) 1:1 Интер (Милан)
    18.10.2015 63' -90' Интер (Милан) 0:0 Ювентус (Турин)
    04.10.2015 1' -90' Сампдория (Генуя) 1:1 Интер (Милан)
    90'
    27.09.2015 1' -76' Интер (Милан) 1:4 Фиорентина (Флоренция)
    44'
    23.09.2015 1' -90' Интер (Милан) 1:0 Верона (Верона)
    3'
    20.09.2015 1' -90' Кьево (Верона) 0:1 Интер (Милан)
    27'
    13.09.2015 1' -90' Интер (Милан) 1:0 Милан (Милан)
    56'
    30.08.2015 1' -90' Карпи (Карпи) 1:2 Интер (Милан)
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