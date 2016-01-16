Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2019 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Кубок Америки 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок УЕФА 2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Португалии 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009