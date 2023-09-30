Tristan Degreef - статистика
#83 | Полузащитник
|Имя
|Tristan Degreef
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Tristan Degreef
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.05.2024
|Был в запасе
|Антверпен
|3:1
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|3:1
|Андерлехт (Брюссель)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Брюгге (Брюгге)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|1:0
|Эйпен (Эйпен)
|28.01.2024
|90' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|21.01.2024
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|30.09.2023
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)