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Максим Ромащенко
Статистика
Максим Ромащенко - статистика
Завершил карьеру
31 июля 1976 (50)
#22 | Полузащитник
180 см | 78 кг
Беларусь | Россия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Чемпионат России 2000
Чемпионат России 1999
Чемпионат России 1998
Чемпионат России 1997
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химки
13
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Химки
2 : 4
25.05.2013
Волгарь
1' - 56'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Торпедо
0 : 0
20.05.2013
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химки
2 : 1
14.05.2013
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
СКА-Хабаровск
4 : 0
06.05.2013
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Химки
0 : 0
30.04.2013
Новокузнецк
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
2 : 1
23.04.2013
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химки
0 : 0
15.04.2013
Урал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Химки
0 : 0
01.04.2013
Нефтехимик
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химки
0 : 1
19.03.2013
Уфа
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1 : 1
12.03.2013
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
1 : 0
20.11.2012
Сочи
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Химки
1 : 0
16.11.2012
Ротор
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Химки
0 : 0
12.11.2012
Cибирь
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Томь
3 : 2
06.11.2012
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
15.10.2012
Химки
1' - 61'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Новокузнецк
0 : 0
01.10.2012
Химки
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химки
1 : 2
21.09.2012
Енисей
1' - 25'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Урал
1 : 0
17.09.2012
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химки
0 : 0
10.09.2012
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нефтехимик
1 : 2
06.09.2012
Химки
1' - 90'
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