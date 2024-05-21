Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Максим Ромащенко
Новости
Максим Ромащенко - новости
Завершил карьеру
31 июля 1976 (50)
#22 | Полузащитник
180 см | 78 кг
Беларусь | Россия
Статистика
Новости
Максим Ромащенко возглавил клуб Второй лиги
2024.05.21 13:39
1
Нехайчик – четвертый белорус, оформивший хет-трик в чемпионатах России
2016.10.16 20:09
1
Максим Ромащенко: «Кучук? Двуличный человек»
2016.07.11 07:42
5
Ромащенко: «Победа над «Фенербахче» вызовет агрессию фанатов»
2016.02.15 14:04
3
Главные новости
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
Назван состав сборной Испании на первые матчи после победы на ЧМ-2026
14:10
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч»
13:34
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
5
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
9
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
7
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+