Ненад Сливич - статистика
|Имя
|Ненад
|Фамилия
|Сливич
|Команда
|Ягодина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Имя
|Ненад
|Фамилия
|Сливич
|Команда
|Ягодина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|13
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2009
|46' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Амкар-Пермь (Пермь)
|25.10.2009
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Рубин (Казань)
|21'
|18.10.2009
|90' -90'
|Ахмат (Грозный)
|1:3
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|03.10.2009
|77' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:2
|ФК Москва (Москва)
|27.09.2009
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|19.09.2009
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:3
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|30.08.2009
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|22.08.2009
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|2:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|09.08.2009
|89' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Химки (Химки)
|02.08.2009
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|40'
|25.07.2009
|1' -73'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Томь (Томск)
|56'
|18.07.2009
|Был в запасе
|Сатурн (Раменское)
|4:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|13.06.2009
|88' -90'
|Рубин (Казань)
|0:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|30.05.2009
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Ахмат (Грозный)
|18.04.2009
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|11.04.2009
|1' -62'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|03.04.2009
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|22.03.2009
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|14.03.2009
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)