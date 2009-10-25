Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ненад Сливич - статистика

Завершил карьеру
8 июня 1985 (41)
| Полузащитник
183 см | 76 кг
Сербия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ростов
12
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
1 : 2
25.10.2009
Рубин
1' - 90'
21'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ахмат
1 : 3
18.10.2009
Ростов
90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2 : 2
03.10.2009
Москва
77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
27.09.2009
Ростов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ростов
3 : 3
19.09.2009
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
1 : 0
30.08.2009
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
2 : 2
22.08.2009
Ростов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
2 : 0
09.08.2009
Химки
89' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 0
02.08.2009
Ростов
1' - 90'
40'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
0 : 0
25.07.2009
Томь
1' - 73'
56'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Сатурн
4 : 0
18.07.2009
Ростов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
13.06.2009
Ростов
88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
1 : 1
30.05.2009
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
0 : 0
18.04.2009
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Динамо
1 : 0
11.04.2009
Ростов
1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Химки
0 : 1
03.04.2009
Ростов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
1 : 1
22.03.2009
Локомотив
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Амкар-Пермь
0 : 0
14.03.2009
Ростов
1' - 90'
Главные новости
Назван состав сборной Испании на первые матчи после победы на ЧМ-2026
14:10
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч»
13:34
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
5
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
9
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
7
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
9
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+