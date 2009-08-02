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    Ненад Сливич - статистика

    Имя Ненад
    Фамилия Сливич
    Команда Ягодина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 июня 1985 (37 лет)
    Рост 183
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 13 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.11.2009 46' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Амкар-Пермь (Пермь)
    25.10.2009 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:2 Рубин (Казань)
    21'
    18.10.2009 90' -90' Ахмат (Грозный) 1:3 Ростов (Ростов-на-Дону)
    03.10.2009 77' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:2 ФК Москва (Москва)
    27.09.2009 Был в запасе Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    19.09.2009 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 3:3 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    30.08.2009 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 ЦСКА (Москва)
    22.08.2009 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 2:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    09.08.2009 89' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Химки (Химки)
    02.08.2009 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    40'
    25.07.2009 1' -73' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0 Томь (Томск)
    56'
    18.07.2009 Был в запасе Сатурн (Раменское) 4:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    13.06.2009 88' -90' Рубин (Казань) 0:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    30.05.2009 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Ахмат (Грозный)
    18.04.2009 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    11.04.2009 1' -62' Динамо (Москва) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    03.04.2009 1' -90' Химки (Химки) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    22.03.2009 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Локомотив (Москва)
    14.03.2009 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 0:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
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