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Амкар-Пермь - Ростов
Амкар-Пермь - Ростов: обзор матча 14 марта 2009
Амкар-Пермь
14.03.2009, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Ростов
Замена
П. Сикимич
️️️️
В. Гришин
Желтая карточка
М. Кушев
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Б. Петрович
Вторая желтая
Е. Чо Хонг
Замена
В. Калашников
️️️️
Ж. Карлос
Вторая желтая
З. Сираков
Замена
С. Волков
️️️️
Н. Жиляев
Желтая карточка
Д. Белоруков
Желтая карточка
Р. Ленгиел
Желтая карточка
З. Сираков
Желтая карточка
Е. Чо Хонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Виталий Гришин
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
20
Жеан Карлос
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Ростов
1
Роман Герус
ВР
8
Александр Черкес
(К)
ЛЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЛП
24
Александр Кульчий
ЦП
0
Ненад Сливич
ЦП
11
Бранимир Петрович
АП
0
Ен Чо Хонг
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
6
Вильям
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Ростов
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
0
Александр Пономарев
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦП
13
Руслан Гурбанов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
4-5-1
42
Нарубин
28
Гришин
79
Черенчиков
21
Белоруков
14
Сираков
9
Жиляев
13
Новакович
18
Дринчич
20
Жеан Карлос
7
Пеев
29
Кушев
4-4-1-1
1
Герус
4
Астафьев
0
Рожков
6
Ленгиел
8
Черкес
0
Хонг
24
Кульчий
0
Сливич
8
Гацкан
11
Петрович
90
Ахметович
20
Жеан Карлос
6
Калашников
6
Калашников
20
Жеан Карлос
9
Жиляев
1
Волков
1
Волков
9
Жиляев
28
Гришин
81
Сикимич
81
Сикимич
28
Гришин
11
Петрович
10
Лебеденко
10
Лебеденко
11
Петрович
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Ростов
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
6
Вильям
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
Главный тренер
Димитар Димитров
0
Александр Пономарев
ЦЗ
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
81
Михаил Осинов
ЦП
13
Руслан Гурбанов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
6
Вильям
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
Остались в запасе
0
Александр Пономарев
ЦЗ
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
81
Михаил Осинов
ЦП
13
Руслан Гурбанов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Главный тренер
Олег Долматов
Статистика матча Амкар-Пермь - Ростов
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Ходеев (Воронеж)
А. Малородов (Саратов)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Посещаемость:
12800 из 17000 зрителей (75%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:45 (прямая)
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