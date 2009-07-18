Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сатурн - Ростов
Сатурн - Ростов: обзор матча 18 июля 2009
Сатурн
18.07.2009, суббота, 20:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
4 : 0
Завершен
Ростов
16'
Д. Лоськов
43'
П. Немов
64'
Д. Кириченко
73'
Д. Кириченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сатурн - Ростов
Желтая карточка
Б. Ангбва
+3
Замена
Л. Ковель
️️️️
Р. Нахушев
Желтая карточка
Д. Анджелкович
Замена
С. Окоронкво
️️️️
В. Кузьмичев
Замена
А. Сапета
️️️️
Д. Лоськов
ГОЛ! 4:0!
Д. Кириченко
Пас отдал
А. Каряка
ГОЛ! 3:0!
Д. Кириченко
Пас отдал
Д. Лоськов
Пенальти не реализован!
М. Осинов
Замена
Е. Чо Хонг
️️️️
С. Кузнецов
Замена
М. Ахметович
️️️️
Б. Петрович
ГОЛ! 2:0!
П. Немов
Пас отдал
А. Иванов
ГОЛ! 1:0!
Д. Лоськов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
4
Алексей Игонин
(К)
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
28
Владимир Кузьмичев
ЛП
5
Петр Немов
ОП
5
Андрей Каряка
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Ростов
1
Роман Герус
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЛП
24
Александр Кульчий
ЦП
81
Михаил Осинов
(К)
ЦП
11
Бранимир Петрович
АП
4
Максим Астафьев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
21
Михаил Спирин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
0
Александр Пономарев
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
0
Ненад Сливич
ЦП
0
Ен Чо Хонг
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
4-1-4-1
31
Кински
55
Нахушев
26
Зелао
4
Игонин
4
Ангбва
5
Немов
28
Кузьмичев
5
Каряка
10
Лоськов
88
Иванов
10
Кириченко
4-4-1-1
1
Герус
8
Черкес
6
Ленгиел
0
Рожков
33
Анджелкович
4
Астафьев
24
Кульчий
81
Осинов
10
Кузнецов
11
Петрович
98
Акимов
28
Кузьмичев
8
Окоронкво
8
Окоронкво
28
Кузьмичев
55
Нахушев
11
Ковель
11
Ковель
55
Нахушев
10
Лоськов
41
Сапета
41
Сапета
10
Лоськов
10
Кузнецов
0
Хонг
0
Хонг
10
Кузнецов
11
Петрович
90
Ахметович
90
Ахметович
11
Петрович
Остались в запасе
Сатурн
Ростов
21
Михаил Спирин
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
Главный тренер
Андрей Гордеев
21
Иван Лапин
ЦЗ
0
Александр Пономарев
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
0
Ненад Сливич
ЦП
Главный тренер
Олег Долматов
Остались в запасе
21
Михаил Спирин
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
Остались в запасе
21
Иван Лапин
ЦЗ
0
Александр Пономарев
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
0
Ненад Сливич
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Олег Долматов
Статистика матча Сатурн - Ростов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Помощники судьи:
И.Зарипов (Ленинградская область)
Л.Антонов (Владимир)
Делегат:
С.Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:15 (прямая)
Новости команд
Все
Сатурн
Ростов
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
Вчера, 22:44
9
В «Ростове» высказались о финансовых проблемах клуба
Вчера, 21:00
2
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
Вчера, 18:12
Орлов назвал слабое место «Зенита» после ничьей с «Ростовом»
Вчера, 16:31
18
Орлов поделился, что его удивило в матче «Зенит» – «Ростов»
Вчера, 13:55
15
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
«Иртыш» – «Сатурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Иртыш» – «Сатурн»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
Вчера, 22:44
9
В «Ростове» высказались о финансовых проблемах клуба
Вчера, 21:00
2
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
Вчера, 18:12
Орлов назвал слабое место «Зенита» после ничьей с «Ростовом»
Вчера, 16:31
18
Орлов поделился, что его удивило в матче «Зенит» – «Ростов»
Вчера, 13:55
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+