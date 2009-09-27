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РПЛ 2026/2027
Спартак-Нальчик - Ростов
Спартак-Нальчик - Ростов: обзор матча 27 сентября 2009
Спартак-Нальчик
27.09.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
52'
Ш. Асильдаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Ростов
Замена
С. Пилипчук
️️️️
М. Бикмаев
Замена
М. Астафьев
️️️️
А. Черкес
Желтая карточка
Д. Анджелкович
Замена
П. Гицелов
️️️️
Е. Луценко
Желтая карточка
Б. Петрович
Замена
А. Машуков
️️️️
Р. Калимуллин
Вторая желтая
А. Валикаев
Замена
М. Ахметович
️️️️
Д. Акимов
ГОЛ! 1:0!
Ш. Асильдаров
Пас отдал
М. Бикмаев
Замена
Леандро
️️️️
О. Самсонов
Желтая карточка
О. Самсонов
Желтая карточка
А. Валикаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
22
Деян Радич
ВР
15
Владимир Кисенков
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ПЗ
15
Рустем Калимуллин
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
13
Казбек Гетериев
ЦП
75
Марат Бикмаев
АП
36
Олег Самсонов
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
8
Александр Черкес
(К)
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
16
Астемир Шериев
ПЗ
48
Евгений Луценко
ЛП
5
Артур Валикаев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
39
Рикардо
ЦП
15
Аслан Машуков
ЦП
31
Леандро
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Ростов
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
5
Илья Баннов
ЦЗ
11
Артем Семка
ЦП
0
Ненад Сливич
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
4
Максим Астафьев
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
4-4-1-1
22
Радич
15
Кисенков
25
Амисулашвили
20
Джудович
5
Феррейра
15
Калимуллин
11
Концедалов
13
Гетериев
36
Самсонов
75
Бикмаев
9
Асильдаров
4-3-3
27
Хотеев
16
Шериев
8
Черкес
0
Рожков
33
Анджелкович
5
Валикаев
11
Петрович
48
Луценко
10
Лебеденко
77
Салугин
98
Акимов
75
Бикмаев
5
Пилипчук
5
Пилипчук
75
Бикмаев
15
Калимуллин
15
Машуков
15
Машуков
15
Калимуллин
36
Самсонов
31
Леандро
31
Леандро
36
Самсонов
48
Луценко
83
Гицелов
83
Гицелов
48
Луценко
8
Черкес
4
Астафьев
4
Астафьев
8
Черкес
98
Акимов
90
Ахметович
90
Ахметович
98
Акимов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Ростов
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
39
Рикардо
ЦП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
11
Артем Семка
ЦП
5
Илья Баннов
ЦЗ
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
0
Ненад Сливич
ЦП
Главный тренер
Олег Долматов
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
39
Рикардо
ЦП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Остались в запасе
11
Артем Семка
ЦП
5
Илья Баннов
ЦЗ
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
0
Ненад Сливич
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
Главный тренер
Олег Долматов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Ростов
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
В. Ходеев (Воронеж)
А. Глот (Ярославль)
Делегат:
Ю. Макаров (Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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