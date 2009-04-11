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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ростов
Динамо - Ростов: обзор матча 11 апреля 2009
Динамо
11.04.2009, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
76'
А. Кержаков (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ростов
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Кокорин
Замена
М. Ахметович
️️️️
Б. Петрович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Кержаков
Желтая карточка
А. Пономарев
Замена
А. Пономарев
️️️️
Н. Сливич
Желтая карточка
Д. Колодин
Замена
С. Кузнецов
️️️️
М. Осинов
Красная карточка
Л. Фернандес
Желтая карточка
К. Комбаров
Желтая карточка
М. Осинов
Желтая карточка
А. Димидко
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
66
Йован Танасиевич
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
26
Люк Уилкшир
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Ростов
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
8
Александр Черкес
(К)
ПЗ
81
Михаил Осинов
ЛП
0
Ненад Сливич
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
11
Бранимир Петрович
АП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
0
Александр Пономарев
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
4-3-1-2
30
Габулов
66
Танасиевич
8
Колодин
6
Фернандес
9
Комбаров
23
Комбаров
2
Димидко
25
Хохлов
26
Уилкшир
11
Кержаков
9
Кокорин
4-3-1-2
16
Мандрыкин
8
Черкес
15
Живанович
6
Ленгиел
33
Анджелкович
0
Сливич
24
Кульчий
81
Осинов
11
Петрович
10
Лебеденко
98
Акимов
9
Кокорин
90
Смолов
90
Смолов
9
Кокорин
0
Сливич
0
Пономарев
0
Пономарев
0
Сливич
81
Осинов
10
Кузнецов
10
Кузнецов
81
Осинов
11
Петрович
90
Ахметович
90
Ахметович
11
Петрович
Остались в запасе
Динамо
Ростов
13
Наиль Замалиев
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
18
Цветан Генков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
21
Иван Лапин
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПП
Главный тренер
Олег Долматов
Остались в запасе
13
Наиль Замалиев
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
18
Цветан Генков
ЦФ
Остались в запасе
21
Иван Лапин
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Олег Долматов
Статистика матча Динамо - Ростов
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
В. Ходеев (Воронеж)
А. Малородов (Саратов)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Посещаемость:
8054 из 18636 зрителей (43%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:45 (прямая)
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