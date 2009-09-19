Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Кубань (ЛФЛ)
Ростов - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 19 сентября 2009
Ростов
19.09.2009, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 3
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
14'
А. Павленко
43'
А. Гацкан
73'
М. Ахметович
10'
А. Тлисов
31'
А. Тлисов
57'
Х. Бабангида (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
Б. Петрович
+3
Желтая карточка
А. Павленко
+2
+1
Желтая карточка
А. Байрыев
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
А. Байрыев
️️️️
А. Топчу
Желтая карточка
Х. Бабангида
Желтая карточка
А. Топчу
Замена
И. Шевченко
️️️️
Х. Драман
Желтая карточка
Г. Джиоев
ГОЛ! 3:3!
М. Ахметович
Пас отдал
А. Валикаев
Вторая желтая
Р. Ленгиел
Замена
М. Ахметович
️️️️
И. Лебеденко
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Х. Бабангида
Желтая карточка
Р. Ленгиел
Замена
С. Хотеев
️️️️
Р. Герус
ГОЛ! 2:2!
А. Гацкан
Пас отдал
А. Шериев
Замена
А. Валикаев
️️️️
М. Осинов
ГОЛ! 1:2!
А. Тлисов
ГОЛ! 1:1!
А. Павленко
Пас отдал
А. Гацкан
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Тлисов
Пас отдал
Х. Драман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Роман Герус
ВР
16
Астемир Шериев
ЛЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
33
Душан Анджелкович
ЦЗ
8
Александр Черкес
(К)
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЛП
11
Бранимир Петрович
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
81
Михаил Осинов
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Кубань (ЛФЛ)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
2
Аслан Засеев
(К)
ЦЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ПЗ
89
Харуна Бабангида
ЛП
8
Артур Тлисов
ЦП
15
Максим Жавнерчик
ЦП
0
Хамину Драман
АП
10
Андрей Топчу
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Ненад Сливич
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
25
Илья Долматов
ЦФ
4-4-2
1
Герус
16
Шериев
6
Ленгиел
33
Анджелкович
8
Черкес
8
Гацкан
8
Павленко
81
Осинов
11
Петрович
98
Акимов
10
Лебеденко
4-4-1-1
62
Ботвиньев
23
Джиоев
2
Засеев
30
Зуэла
98
Боавентура
10
Топчу
8
Тлисов
15
Жавнерчик
89
Бабангида
0
Драман
15
Траоре
1
Герус
27
Хотеев
27
Хотеев
1
Герус
81
Осинов
5
Валикаев
5
Валикаев
81
Осинов
10
Лебеденко
90
Ахметович
90
Ахметович
10
Лебеденко
10
Топчу
28
Байрыев
28
Байрыев
10
Топчу
0
Драман
99
Шевченко
99
Шевченко
0
Драман
Остались в запасе
Ростов
Кубань (ЛФЛ)
0
Ненад Сливич
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
25
Илья Долматов
ЦФ
Остались в запасе
0
Ненад Сливич
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
25
Илья Долматов
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Статистика матча Ростов - Кубань (ЛФЛ)
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
А. Монахов
С. Хральцов (оба - Москва)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
Новости команд
Все
Ростов
Кубань (ЛФЛ)
Мостовой – об Альбе: «Из «Ростова» оператора увольняют, а он на следующий день – тренер «Родины»
Вчера, 18:11
5
«Очень расстроены»: Аугусто – о потере очков «Зенитом» против «Ростова»
Вчера, 11:47
4
Форвард «Ростова» пожаловался на «Зенит»: «Играют рукой, но судья почему-то не ставит»
Вчера, 11:25
15
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» не смог победить «Ростов»
8 ноября
6
Кириченко оценил ничью «Ростова» с «Зенитом» – при нем команда не проигрывает
8 ноября
4
Мостовой – об Альбе: «Из «Ростова» оператора увольняют, а он на следующий день – тренер «Родины»
Вчера, 18:11
5
«Очень расстроены»: Аугусто – о потере очков «Зенитом» против «Ростова»
Вчера, 11:47
4
Форвард «Ростова» пожаловался на «Зенит»: «Играют рукой, но судья почему-то не ставит»
Вчера, 11:25
15
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» не смог победить «Ростов»
8 ноября
6
Кириченко оценил ничью «Ростова» с «Зенитом» – при нем команда не проигрывает
8 ноября
4
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+