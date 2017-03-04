Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тобиас Левелс - статистика

Завершил карьеру
22 октября 1986 (40)
#28 | Защитник
186 см | 82 кг
Германия | Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ингольштадт
10
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
5 : 2
04.03.2017
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Ингольштадт
0 : 2
26.02.2017
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ингольштадт
0 : 2
11.02.2017
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
1 : 0
04.02.2017
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ингольштадт
3 : 1
28.01.2017
Гамбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1 : 0
21.01.2017
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ингольштадт
1 : 2
21.12.2016
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
1 : 2
18.12.2016
Ингольштадт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ингольштадт
1 : 0
10.12.2016
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вердер
2 : 1
03.12.2016
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ингольштадт
0 : 2
05.11.2016
Аугсбург
1' - 89'
89'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
2 : 0
29.10.2016
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ингольштадт
3 : 3
22.10.2016
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
2 : 1
15.10.2016
Ингольштадт
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Ингольштадт
1 : 2
01.10.2016
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
2 : 0
24.09.2016
Ингольштадт
1' - 90'
85'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Ингольштадт
0 : 2
20.09.2016
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
3 : 1
17.09.2016
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Ингольштадт
0 : 2
10.09.2016
Герта
1' - 90'
63'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Гамбург
1 : 1
27.08.2016
Ингольштадт
1' - 90'
Главные новости
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Галицкий поговорил с Мусаевым на фоне кризиса «Краснодара»: подробности
14:53
2
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
14:05
5
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
3
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
4
Футболисты «Галатасарая» продолжают игнорировать Батракова
12:51
7
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
14
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+