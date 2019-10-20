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    Ариц Адурис - статистика

    Нападающий
    Имя Ариц
    Фамилия Адурис
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Сан-Себастьян
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 февраля 1981 (42 года)
    Рост 182
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетик 7 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.03.2020 89' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:4 Атлетик (Бильбао)
    01.03.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    23.02.2020 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    16.02.2020 68' -90' Атлетик (Бильбао) 0:1 Осасуна (Памплона)
    80'
    09.02.2020 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    02.02.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    03.11.2019 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    30.10.2019 86' -90' Атлетик (Бильбао) 3:0 Эспаньол (Барселона)
    26.10.2019 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Атлетик (Бильбао)
    20.10.2019 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    79'
    06.10.2019 81' -90' Сельта (Виго) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    28.09.2019 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    77'
    22.09.2019 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    13.09.2019 58' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    30.08.2019 86' -90' Атлетик (Бильбао) 2:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    24.08.2019 74' -90' Хетафе (Хетафе) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    16.08.2019 88' -90' Атлетик (Бильбао) 1:0 Барселона (Барселона)
    89'
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