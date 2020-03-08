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Ариц Адурис - статистика

Завершил карьеру
11 февраля 1981 (45), Сан-Себастьян
#20 | Нападающий
182 см | 78 кг
Испания
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
7
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 27 тур
Вальядолид
1 : 4
08.03.2020
Атлетик
89' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Атлетик
1 : 0
01.03.2020
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Алавес
2 : 1
23.02.2020
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Атлетик
0 : 1
16.02.2020
Осасуна
68' - 90'
80'
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
09.02.2020
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетик
0 : 2
02.02.2020
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
0 : 0
03.11.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
3 : 0
30.10.2019
Эспаньол
86' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
2 : 0
26.10.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Атлетик
1 : 1
20.10.2019
Вальядолид
Был в запасе
79'
Испания. Примера, 8 тур
Сельта
1 : 0
06.10.2019
Атлетик
81' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 1
28.09.2019
Валенсия
Был в запасе
77'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
2 : 0
22.09.2019
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Мальорка
0 : 0
13.09.2019
Атлетик
58' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Атлетик
2 : 0
30.08.2019
Реал Сосьедад
86' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 1
24.08.2019
Атлетик
74' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
1 : 0
16.08.2019
Барселона
88' - 90'
89'
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