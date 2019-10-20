|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|7
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.03.2020
|89' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:4
|Атлетик (Бильбао)
|01.03.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|23.02.2020
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|16.02.2020
|68' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|80'
|09.02.2020
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|02.02.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|03.11.2019
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|30.10.2019
|86' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Эспаньол (Барселона)
|26.10.2019
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Атлетик (Бильбао)
|20.10.2019
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|79'
|06.10.2019
|81' -90'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|28.09.2019
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|77'
|22.09.2019
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|13.09.2019
|58' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|30.08.2019
|86' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|24.08.2019
|74' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|16.08.2019
|88' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Барселона (Барселона)
|89'