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Ариц Адурис
Новости
Ариц Адурис - новости
Завершил карьеру
11 февраля 1981 (45), Сан-Себастьян
#20 | Нападающий
182 см | 78 кг
Испания
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Трансферы
Публикации
Суарес вошел в топ-5 лучших бомбардиров Примеры в 21-м веке
2021.02.01 11:34
Адурис за карьеру провел 780 матчей, но выиграл всего один трофей
2020.05.22 21:27
7
Адурис – лучший бомбардир группового этапа Лиги Европы за всю историю турнира. Форвард на этой неделе завершил карьеру
2020.05.22 20:58
1
Видео
На стадионе «Атлетика» зажгли надпись в честь завершившего карьеру Адуриса
2020.05.21 10:38
Видео
39-летний форвард «Атлетика» Адурис завершил карьеру
2020.05.20 18:46
2
Marca: Адурис завершит карьеру только после финала Кубка Испании
2020.04.14 00:34
1
Адурис: «Мы устали, что все трофеи выигрывают «Барселона» и «Реал»
2020.02.11 08:28
3
Видео
Игроки и тренеры «Атлетика» встретили Адуриса овациями в раздевалке после его победного гола «Барселоне» через себя
2019.08.17 14:14
2
Адурис забил в 15-м подряд сезоне Ла Лиги. Это повторение рекорда Месси
2019.08.17 06:53
2
Примера. 38-летний Адурис ударом через себя на 89 минуте принес «Атлетику» победу над «Барселоной»
2019.08.16 23:53
30
Адурис завершит карьеру по окончании сезона
2019.08.10 08:35
Фото
«Атлетик» продлил контракт с Адурисом. Форварду 38 лет
2019.05.22 15:48
2
Адурис повторил рекорд Месси и Рамоса, забив в 14-м сезоне Примеры подряд
2018.12.11 11:18
3
Адурис может пропустить ответный матч со «Спартаком» из-за повреждения
2018.02.20 17:47
11
Фернандеш претендует на звание лучшего игрока Лиги Европы
2018.02.16 07:43
10
Адурис: «Спартак» – великая команда. Они могли подготовиться к Лиге Европы, не играя официальных матчей»
2018.02.14 19:00
11
Примера. «Атлетик» и «Вильярреал» сыграли вничью
2017.11.20 00:35
1
Фото
«Атлетик» продлил контракт с 36-летним Адурисом
2017.11.15 15:51
1
Самым забивным испанским игроком в 2017 году является 36-летний Адурис
2017.10.04 21:43
3
Примера. «Атлетик» крупно выиграл у «Лас-Пальмаса»
2017.04.14 23:32
Примера. «Атлетик» обыграл «Эспаньол» благодаря дублю Адуриса
2017.04.04 22:26
Адурис стал 11 игроком в истории «Атлетика», забившим 100 голов за клуб в Примере
2017.04.02 19:36
Примера. «Реал» добился гостевой победы над «Атлетиком»
2017.03.18 20:08
2
Адурис продлил контракт с «Атлетиком» с суммой отступных 40 миллионов
2016.12.21 20:15
2
Жулиано догнал Адуриса в гонке бомбардиров Лиги Европы
2016.12.09 06:18
2
Примера. «Лас-Пальмас» обыграл «Атлетик». Адурис получил красную карточку
2016.11.29 00:40
1
Лига Европы. «Атлетик» и «Генк» обеспечили себя выход из группы F
2016.11.25 01:08
Лопетеги поставил Адуриса в пример остальным
2016.11.15 07:46
1
Видео
Адурис стал самым возрастным автором гола в составе сборной Испании
2016.11.13 12:12
2
Адурис – первый игрок, забивший в одном матче Лиги Европы пять голов
2016.11.03 23:46
9
1
2
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