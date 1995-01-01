Адурис забил в 15-м подряд сезоне Ла Лиги. Это повторение рекорда Месси

В матче 1-го тура чемпионата Испании «Атлетик» обыграл «Барселону» со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил нападающий команды из Бильбао Ариц Адурис.

Таким образом, 38-летний футболист забил в 15-м подряд сезоне Ла Лиги.

Как сообщает Opta, это повторение рекорда турнира, который год назад установил капитан «Барсы» Лионель Месси.