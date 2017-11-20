Примера. «Атлетик» и «Вильярреал» сыграли вничью

«Атлетик» и «Вильярреал» не смогли выявить победителя в матче 12-го тура чемпионата Испании – 1:1. На гол полузащитника гостей Мануэля Тригероса в первом тайме хозяева ответили забитым мячом форварда Арица Адуриса во второй половине встречи.
Россиянин Денис Черышев появился на поле на 75-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.
Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур
Атлетик – Вильярреал – 1:1 (0:1)
Голы 0:1 – Тригерос, 28; 1:1 – Адурис, 77.
Незабитый пенальти: Тригерос, 20.
Источник: Бомбардир.ру