Адурис за карьеру провел 780 матчей, но выиграл всего один трофей

А сколько рылов вообще без трофеев осталось ? И если б не юбилей симоняна и багаж аленичева их было бы ещё больше !!! Гыгы
Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис объявил о завершении карьеры. Он провел 780 матчей, забил 285 голов. Форвард отличался в Примере на протяжении 15 сезонов подряд.
При этом трофей на счету Адуриса всего один: в 2015 году он с «Атлетиком» взял Суперкубок Испании.
- В составе сборной Испании футболист сыграл 13 матчей, забив два мяча.
- 39-летний испанец – лучший бомбардир «Атлетика» в XXI веке.
- Адурис за пределами Испании не выступал.