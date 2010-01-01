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    Адурис за карьеру провел 780 матчей, но выиграл всего один трофей

    Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис объявил о завершении карьеры. Он провел 780 матчей, забил 285 голов. Форвард отличался в Примере на протяжении 15 сезонов подряд.

    При этом трофей на счету Адуриса всего один: в 2015 году он с «Атлетиком» взял Суперкубок Испании.

    • В составе сборной Испании футболист сыграл 13 матчей, забив два мяча.
    • 39-летний испанец – лучший бомбардир «Атлетика» в XXI веке.
    • Адурис за пределами Испании не выступал.

    Источник: Squawka Football

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3105

      Борат 1 час назад

      А сколько рылов вообще без трофеев осталось ? И если б не юбилей симоняна и багаж аленичева их было бы ещё больше !!! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +2445

      alarm 2 часа назад

      а мог бы перейти в спартак и взять 2 кубка матч премьер!

      0
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      Рейтинг: +3083

      Давид59 2 часа назад

      Подобный заголовок подходит для большинства российских футболистов

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      Рейтинг: +9997

      Cules2013 2 часа назад

      ну, кол-во матчей ещё ничего не гарантирует, это же сама очевидность. Ну и в топ-клубах он не играл, иза пределы Испании не выезжал. Откуда ж у него возьмутся-то эти трофеи, если ограничить себя Ла Лигой и не играть, ни за Реал, ни за Барсу, ни за Атлетико.

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      Рейтинг: +757

      Valeron2790 > Cules2013 1 час назад

      Ну да... вот бы Барселона на подсосе была, если бы одними каталонцами играла. Но не судьба посмотреть на такое, так что удачи в покупке очередных Дембеле) а Адурису уважение, всю жизнь посвятил своему родному клубу, и колотил голы в возрасте, при котором многие уже играют дивизионами и лигами ниже.

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