Адурис за карьеру провел 780 матчей, но выиграл всего один трофей

Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис объявил о завершении карьеры. Он провел 780 матчей, забил 285 голов. Форвард отличался в Примере на протяжении 15 сезонов подряд.

При этом трофей на счету Адуриса всего один: в 2015 году он с «Атлетиком» взял Суперкубок Испании.