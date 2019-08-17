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    Игроки и тренеры «Атлетика» встретили Адуриса овациями в раздевалке после его победного гола «Барселоне» через себя

    В пятницу «Атлетик» с минимальным счетом обыграл «Барселону» (1:0) в матче первого тура Примеры.

    Победный гол баскской команды забил ударом через себя нападающий Ариц Адурис. 38-летний игрок забил ударом через себя на 89-й минуте встречи – спустя минуту после того, как вышел на замену.

    После окончания игры тренерский штаб и футболисты «Атлетика» встретили футболиста в раздевалке аплодисментами и начали распевать его имя на мотив песни американской исполнительницы Глории Гейнор I Love You Baby.

    Адурис повторил рекорд нападающего каталонцев Лионеля Месси, отличившись в 15-м сезоне чемпионата Испании подряд.

    Ранее стало известно, что форварда завершит карьеру после окончания этого сезона.

    Источник: Твиттер «Атлетика»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1284

      zabvo9406 1 час назад

      Адурис конечно красавец!!!!!

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