Игроки и тренеры «Атлетика» встретили Адуриса овациями в раздевалке после его победного гола «Барселоне» через себя

В пятницу «Атлетик» с минимальным счетом обыграл «Барселону» (1:0) в матче первого тура Примеры.

Победный гол баскской команды забил ударом через себя нападающий Ариц Адурис. 38-летний игрок забил ударом через себя на 89-й минуте встречи – спустя минуту после того, как вышел на замену.

После окончания игры тренерский штаб и футболисты «Атлетика» встретили футболиста в раздевалке аплодисментами и начали распевать его имя на мотив песни американской исполнительницы Глории Гейнор I Love You Baby.

Адурис повторил рекорд нападающего каталонцев Лионеля Месси, отличившись в 15-м сезоне чемпионата Испании подряд.

Ранее стало известно, что форварда завершит карьеру после окончания этого сезона.