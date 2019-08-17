Игроки и тренеры «Атлетика» встретили Адуриса овациями в раздевалке после его победного гола «Барселоне» через себя

Адурис конечно красавец!!!!!
В пятницу «Атлетик» с минимальным счетом обыграл «Барселону» (1:0) в матче первого тура Примеры.
Победный гол баскской команды забил ударом через себя нападающий Ариц Адурис. 38-летний игрок забил ударом через себя на 89-й минуте встречи – спустя минуту после того, как вышел на замену.
После окончания игры тренерский штаб и футболисты «Атлетика» встретили футболиста в раздевалке аплодисментами и начали распевать его имя на мотив песни американской исполнительницы Глории Гейнор I Love You Baby.
Адурис повторил рекорд нападающего каталонцев Лионеля Месси, отличившись в 15-м сезоне чемпионата Испании подряд.
Ранее стало известно, что форварда завершит карьеру после окончания этого сезона.
No se nos ocurre mejor manera de empezar el día que viendo esto— Athletic Club (@AthleticClub) August 17, 2019
#AthleticBarça #AthleticClub pic.twitter.com/k6kg1LqmsJ