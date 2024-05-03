Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Pedro Aparício - статистика

Петру Атлетику
#10 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Морейренcе
8
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Морейренcе
2 : 2
07.04.2024
Эштрела
70' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
30.03.2024
Морейренcе
79' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Морейренcе
0 : 2
19.02.2024
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Морейренcе
1 : 0
10.02.2024
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Брага
1 : 0
04.02.2024
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Морейренcе
1 : 0
28.01.2024
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Порту
5 : 0
20.01.2024
Морейренcе
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Эшторил
1 : 3
13.01.2024
Морейренcе
1' - 78'
30'
Португалия. Примейра, 16 тур
Морейренcе
1 : 4
08.01.2024
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Визела
0 : 0
23.12.2023
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Морейренcе
5 : 2
17.12.2023
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Жил Висенте
1 : 1
11.12.2023
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
0 : 0
03.12.2023
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
0 : 1
11.11.2023
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
1 : 0
05.11.2023
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
1 : 1
06.10.2023
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Риу Аве
0 : 4
01.10.2023
Морейренcе
80' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
1 : 0
23.09.2023
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Спортинг
3 : 0
17.09.2023
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Морейренcе
2 : 3
09.09.2023
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Шавиш
1 : 2
03.09.2023
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Фамаликан
0 : 0
21.08.2023
Морейренcе
60' - 90'
76'
Португалия. Примейра, 1 тур
Морейренcе
1 : 2
14.08.2023
Порту
76' - 90'
Главные новости
«Краснодар» разгромил «Ростов» на выезде (3:0)
19:12
Подсчитана зарплата Карпина в сборной России
18:46
5
Карпин рассказал, какие чувства у него вызывает выступление российских игроков в Европе
17:59
Сафонов не попал в заявку на матч с Намибией
17:42
2
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
17:27
4
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
17:19
4
Тренер Португалии Жезуш ответил на предложение встретиться со сбежавшим Роналду
16:46
1
Женская Суперлига. «Зенит» в гостях победил «Спартак» – 1:0
16:34
3
Реакция Мостового на конфликт «Краснодара» и «Зенита»
16:16
6
ФотоМесси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
16:00
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+