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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Витория Гимараеш
Морейренcе - Витория Гимараеш: обзор матча 05 ноября 2023
Морейренcе
05.11.2023, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 10 тур
1 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
76'
А. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Морейренcе - Витория Гимараеш
Замена
К. Понк
️️️️
Л. Офори
90'
+3
Замена
Г. Фримпонг
️️️️
А. Луис
90'
+3
84'
Замена
Н. Луж
️️️️
Т. Рибейру
84'
Замена
А. Сафира
️️️️
Т. Хандель
Замена
Валлисон
️️️️
К. Кодисанг
79'
ГОЛ! 1:0!
А. Луис
Пас отдал
Г. Франку
76'
75'
Желтая карточка
Т. Рибейру
67'
Замена
З. Карлуш
️️️️
Д. Силва
67'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Ж. Мендеш
55'
Желтая карточка
Т. Хандель
36'
Замена
M. Maga
️️️️
Б. Гаспар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
44
Marcelo
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
10
Alan
ЦП
9
Мадсон
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
9
Андре Луис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К)
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
10
Жоау Мендеш
ЦП
16
Ману Силва
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
20
Жота Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Морейренcе
66
Gilberto Batista
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
80
Валлисон
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
9
Матеус Айяс
ЦФ
22
Caio
ЦФ
92
Macedo
ЦФ
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
6
Зе Карлуш
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
4-2-5
5
Амадор
44
26
Маракас
70
Силва
80
Офори
10
1
9
Луис
28
Кодисанг
17
Франку
9
Мадсон
4-1-3-2
14
Варела
44
16
Рибейру
76
Гаспар
7
Мангаш
20
Хандель
10
Мендеш
16
Силва
80
Силва
20
Силва
17
Силва
80
Офори
26
Понк
26
Понк
80
Офори
9
Луис
21
Фримпонг
21
Фримпонг
9
Луис
28
Кодисанг
80
Валлисон
80
Валлисон
28
Кодисанг
76
Гаспар
2
2
76
Гаспар
80
Силва
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
80
Силва
10
Мендеш
10
Сантуш
10
Сантуш
10
Мендеш
16
Рибейру
10
Луж
10
Луж
16
Рибейру
20
Хандель
9
Сафира
9
Сафира
20
Хандель
Остались в запасе
Морейренcе
Витория Гимараеш
66
Gilberto Batista
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
9
Матеус Айяс
ЦФ
22
Caio
ЦФ
92
Macedo
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
66
Gilberto Batista
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
9
Матеус Айяс
ЦФ
22
Caio
ЦФ
92
Macedo
ЦФ
Остались в запасе
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Морейренcе - Витория Гимараеш
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Главный судья:
Густаву Коррейя
(Порту)
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