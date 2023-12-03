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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Бенфика
Морейренcе - Бенфика: обзор матча 03 декабря 2023
Морейренcе
03.12.2023, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 12 тур
0 : 0
Завершен
Бенфика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Морейренcе - Бенфика
88'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Морато
88'
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Ж. Мариу
Замена
Г. Фримпонг
️️️️
Мадсон
86'
Замена
Ж. Камачу
️️️️
П. Амадор
86'
79'
Желтая карточка
О. Кекчю
72'
Замена
А. Кабрал
️️️️
К. Тенгстедт
Замена
К. Понк
️️️️
Р. Рамуш
66'
Замена
Ж. Антонисс
️️️️
К. Кодисанг
66'
Желтая карточка
M.
50'
Желтая карточка
Г. Франку
46'
46'
Замена
О. Кекчю
️️️️
Ж. Невеш
46'
Замена
Шикинью
️️️️
Флорентину
Желтая карточка
Маракас
45'
+3
Желтая карточка
Р. Рамуш
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
26
Маракас
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
17
Гонсалу Франку
ЦП
10
Alan
ЦП
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
9
Мадсон
ЦФ
9
Андре Луис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Морейренcе
26
Карлос Понк
ЦЗ
66
Gilberto Batista
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
10
Pedro Aparício
ЦП
9
Матеус Айяс
ЦФ
22
Caio
ЦФ
37
Жоау Камачу
ЦФ
92
Macedo
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Оркун Кекчю
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
4-3-4
5
Амадор
26
Маракас
44
70
Силва
16
Рамуш
17
Франку
10
28
Кодисанг
9
Луис
9
Мадсон
1
3-2-1-2-2
1
Трубин
14
Силва
30
Отаменди
5
Морато
14
Эушнес
12
Флорентину
23
Мариу
11
Ди Мария
87
Невеш
27
Рафа
20
Тенгстедт
16
Рамуш
26
Понк
26
Понк
16
Рамуш
9
Мадсон
21
Фримпонг
21
Фримпонг
9
Мадсон
28
Кодисанг
7
Антонисс
7
Антонисс
28
Кодисанг
5
Амадор
37
Камачу
37
Камачу
5
Амадор
23
Мариу
4
Виктор
4
Виктор
23
Мариу
87
Невеш
10
Кекчю
10
Кекчю
87
Невеш
12
Флорентину
22
Шикинью
22
Шикинью
12
Флорентину
5
Морато
11
Гедеш
11
Гедеш
5
Морато
20
Тенгстедт
19
Кабрал
19
Кабрал
20
Тенгстедт
Остались в запасе
Морейренcе
Бенфика
66
Gilberto Batista
ЦЗ
10
Pedro Aparício
ЦП
9
Матеус Айяс
ЦФ
22
Caio
ЦФ
92
Macedo
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
24
Самуэль Соареш
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
66
Gilberto Batista
ЦЗ
10
Pedro Aparício
ЦП
9
Матеус Айяс
ЦФ
22
Caio
ЦФ
92
Macedo
ЦФ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Морейренcе - Бенфика
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Fabio Jose Costa Verissimo, Portugal
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