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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Морейренcе
Брага - Морейренcе: обзор матча 04 февраля 2024
Брага
04.02.2024, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 20 тур
1 : 0
Завершен
Морейренcе
8'
А. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Морейренcе
Желтая карточка
П. Оливейра
81'
Замена
Пицци
️️️️
Р. Саласар
80'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
А. Джало
80'
77'
Замена
V. Alessandro Mingotti
️️️️
Л. Асуэ
Замена
А. Мусрати
️️️️
В. Карвальо
66'
62'
Замена
Р. Рамуш
️️️️
Л. Офори
62'
Замена
А. Каштру
️️️️
Г. Франку
62'
Замена
Мадсон
️️️️
К. Кодисанг
46'
Замена
Ж. Антонисс
️️️️
Ж. Камачу
36'
Желтая карточка
Л. Офори
33'
Желтая карточка
Г. Франку
ГОЛ! 1:0!
А. Руис
Пас отдал
Р. Саласар
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Морейренcе
44
Marcelo
(К)
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
80
Лоуренс Офори
ЦП
17
Гонсалу Франку
ЦП
10
Alan
ЦП
1
Kewin
ЦФ
19
Луиш Асуэ
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
62
Nuno Matos
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
27
Чер Ндур
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
21
Пицци
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
59
Ян Саид
ЦФ
Морейренcе
66
Gilberto Batista
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
9
Мадсон
ЛВ
16
Рубен Рамуш
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
8
Андре Каштру
АП
22
Caio
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Матеус
26
Борха
6
Фонте
15
Оливейра
2
Гомес
6
Карвальо
8
Моутинью
21
Орта
17
Саласар
25
Джало
9
Руис
4-3-1-3
76
Пинту
26
Маракас
21
Фримпонг
44
80
Офори
17
Франку
10
37
Камачу
28
Кодисанг
19
Асуэ
1
6
Карвальо
73
Мусрати
73
Мусрати
6
Карвальо
17
Саласар
21
Пицци
21
Пицци
17
Саласар
25
Джало
9
Лопеш
9
Лопеш
25
Джало
80
Офори
16
Рамуш
16
Рамуш
80
Офори
17
Франку
8
Каштру
8
Каштру
17
Франку
37
Камачу
7
Антонисс
7
Антонисс
37
Камачу
28
Кодисанг
9
Мадсон
9
Мадсон
28
Кодисанг
19
Асуэ
32
32
19
Асуэ
Остались в запасе
Брага
Морейренcе
21
Лукаш Хорничек
ВР
62
Nuno Matos
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
27
Чер Ндур
ЦП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
59
Ян Саид
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
66
Gilberto Batista
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
62
Nuno Matos
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
27
Чер Ндур
ЦП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
59
Ян Саид
ЦФ
Остались в запасе
66
Gilberto Batista
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Брага - Морейренcе
1
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
15
Офсайды
5
2
Количество передач
528
442
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.73
0.46
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Главный судья:
Жоау Педру Пиньейру
Стадион:
Брага Мунисипаль
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