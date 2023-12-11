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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Морейренcе
Жил Висенте - Морейренcе: обзор матча 11 декабря 2023
Жил Висенте
11.12.2023, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 13 тур
1 : 1
Завершен
Морейренcе
6'
П. Тиба (П)
83'
А. Луис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Морейренcе
Замена
Марлон
️️️️
Ф. Коррея
90'
87'
Желтая карточка
Валлисон
83'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Луис
Желтая карточка
М. Гбане
80'
80'
Замена
Ж. Антонисс
️️️️
Мадсон
Замена
М. Гбане
️️️️
М. Нету
76'
74'
Замена
Валлисон
️️️️
Г. Франку
Желтая карточка
Мурило
67'
66'
Желтая карточка
Г. Франку
Замена
Р. Батурина
️️️️
А. Алипур
62'
Замена
М. Домингес
️️️️
К. Фуджимото
61'
Замена
Мурило
️️️️
T. Touré
61'
60'
Замена
Ж. Камачу
️️️️
К. Кодисанг
60'
Замена
Г. Фримпонг
️️️️
П. Амадор
Желтая карточка
М. Нету
52'
31'
Желтая карточка
Ф. Силва
Желтая карточка
З. Карлуш
24'
Желтая карточка
Л. Бута
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Тиба
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
(К)
ЦЗ
25
Педру Тиба
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
7
Tidjany Touré
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
26
Маракас
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
17
Гонсалу Франку
ЦП
10
Alan
ЦП
1
Kewin
ЦФ
9
Андре Луис
(К)
ЦФ
9
Мадсон
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
5
Kiko Pereira
ЦЗ
11
Марлон
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
8
Максим Домингес
АП
77
Мурило
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Морейренcе
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
80
Валлисон
ОП
16
Рубен Рамуш
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
4-2-1-3
42
Эндрю
25
Бута
55
Перейра
26
Фернандеш
2
Зе Карлуш
25
Педру Тиба
16
Нету
19
Фуджимото
7
9
Алипур
20
Коррея
4-3-4
70
Силва
26
Маракас
44
5
Амадор
80
Офори
17
Франку
10
28
Кодисанг
9
Мадсон
9
Луис
1
16
Нету
24
Гбане
24
Гбане
16
Нету
19
Фуджимото
8
Домингес
8
Домингес
19
Фуджимото
20
Коррея
11
Марлон
11
Марлон
20
Коррея
7
77
Мурило
77
Мурило
7
9
Алипур
9
Батурина
9
Батурина
9
Алипур
5
Амадор
21
Фримпонг
21
Фримпонг
5
Амадор
17
Франку
80
Валлисон
80
Валлисон
17
Франку
28
Кодисанг
37
Камачу
37
Камачу
28
Кодисанг
9
Мадсон
7
Антонисс
7
Антонисс
9
Мадсон
Остались в запасе
Жил Висенте
Морейренcе
99
Брайан Араухо
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
5
Kiko Pereira
ЦЗ
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
26
Карлос Понк
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
5
Kiko Pereira
ЦЗ
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Остались в запасе
26
Карлос Понк
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Жил Висенте - Морейренcе
5
3
Всего ударов по воротам
6
3
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
2
1
Нарушения
7
9
Офсайды
0
1
Количество передач
207
246
Сейвы
1
0
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.18
0.14
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Главный судья:
Helder Malheiro, Portugal
Стадион:
Сидад де Барселуш
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