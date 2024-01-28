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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Фамаликан
Морейренcе - Фамаликан: обзор матча 28 января 2024
Морейренcе
28.01.2024, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 19 тур
1 : 0
Завершен
Фамаликан
82'
Маракас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Морейренcе - Фамаликан
Желтая карточка
K.
90'
+4
84'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Натан
84'
Замена
Ф. Данхо
️️️️
T. Fonseca
ГОЛ! 1:0!
Маракас
Пас отдал
Мадсон
82'
Замена
Р. Рамуш
️️️️
Л. Офори
75'
74'
Замена
Ф. Соареш
️️️️
Г. Са
Замена
Мадсон
️️️️
К. Кодисанг
74'
74'
Замена
А. Добре
️️️️
Х. Луис Родригес
68'
Желтая карточка
Г. Са
Замена
Ж. Антонисс
️️️️
Ж. Камачу
62'
Замена
V. Alessandro Mingotti
️️️️
М. Айяс
62'
Желтая карточка
Л. Офори
43'
Желтая карточка
M.
20'
17'
Желтая карточка
Ф. Моура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
44
Marcelo
(К)
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
80
Лоуренс Офори
ЦП
17
Гонсалу Франку
ЦП
10
Alan
ЦП
1
Kewin
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
22
Мирко Топич
ЦП
28
Зеду Юссуф
(К)
ЦП
8
Густаво Са
АП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
95
Théo Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Морейренcе
66
Gilberto Batista
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
9
Мадсон
ЛВ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
16
Рубен Рамуш
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
92
Macedo
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
16
Otso Liimatta
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
22
Флориан Данхо
ЦФ
4-3-1-3
44
26
Маракас
21
Фримпонг
76
Пинту
80
Офори
17
Франку
10
37
Камачу
28
Кодисанг
9
Айяс
1
4-3-1-2
1
Жуниор
23
Натан
4
Михай
6
Отавио
74
Моура
22
Топич
28
Юссуф
11
Родригес
8
Са
95
29
Кадис
80
Офори
16
Рамуш
16
Рамуш
80
Офори
28
Кодисанг
9
Мадсон
9
Мадсон
28
Кодисанг
37
Камачу
7
Антонисс
7
Антонисс
37
Камачу
9
Айяс
32
32
9
Айяс
23
Натан
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
23
Натан
8
Са
22
Соареш
22
Соареш
8
Са
11
Родригес
29
Добре
29
Добре
11
Родригес
95
22
Данхо
22
Данхо
95
Остались в запасе
Морейренcе
Фамаликан
66
Gilberto Batista
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
92
Macedo
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
16
Otso Liimatta
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
66
Gilberto Batista
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
92
Macedo
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
16
Otso Liimatta
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Морейренcе - Фамаликан
3
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
13
Офсайды
1
1
Количество передач
372
482
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.27
0.89
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Главный судья:
Нуну Алмейда
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