Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Льюис Бакстон - статистика

Завершил карьеру
10 декабря 1983 (42)
#2 | Защитник
185 см | 83 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротерхэм
20
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ротерхэм
0 : 0
13.02.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ротерхэм
2 : 0
19.12.2015
Халл Сити
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
15.12.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Блэкберн
1 : 0
11.12.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ротерхэм
1 : 2
05.12.2015
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ротерхэм
3 : 0
28.11.2015
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Лидс
0 : 1
21.11.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
2 : 5
07.11.2015
Ипсвич Таун
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Мидлсбро
1 : 0
03.11.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
3 : 0
31.10.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ротерхэм
1 : 2
23.10.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ротерхэм
1 : 1
20.10.2015
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Брентфорд
2 : 1
17.10.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ротерхэм
1 : 2
02.10.2015
Бернли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
26.09.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ротерхэм
2 : 1
19.09.2015
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Брайтон
2 : 1
15.09.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Чарльтон
1 : 1
12.09.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ротерхэм
1 : 3
29.08.2015
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 2
22.08.2015
Ротерхэм
1' - 90'
69'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ротерхэм
0 : 0
18.08.2015
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
15.08.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ротерхэм
1 : 4
08.08.2015
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Главные новости
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
4
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
Суперкомьютер Opta переоценил шансы «Барселоны» и «Реала» на титул в Примере
11:52
Червиченко – о критиках Максименко: «Дуракам всегда чешется»
11:39
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
1
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
4
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
2
Стало известно, какую зарплату предложили экс-игроку «Интера» в «Рубине»
10:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+