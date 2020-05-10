Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стефано Челоцци - статистика

Завершил карьеру
2 ноября 1988 (38), Гюнцбург
#22 | Защитник
171 см | 63 кг
Германия | Италия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Аугсбург
2 : 1
10.05.2014
Айнтрахт
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
0 : 2
03.05.2014
Байер
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.04.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Айнтрахт
2 : 3
17.04.2014
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Шальке-04
2 : 0
11.04.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
2 : 0
05.04.2014
Майнц
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
2 : 1
29.03.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
1 : 0
26.03.2014
Боруссия М
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
3 : 3
23.11.2013
Шальке-04
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Майнц
1 : 0
10.11.2013
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
1 : 2
02.11.2013
Вольфсбург
1' - 90'
87'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
4 : 1
27.10.2013
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
1 : 1
19.10.2013
Нюрнберг
63' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Фрайбург
1 : 1
06.10.2013
Айнтрахт
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
2 : 2
28.09.2013
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
1 : 1
22.09.2013
Айнтрахт
63' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
0 : 3
14.09.2013
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.09.2013
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
0 : 2
25.08.2013
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
0 : 1
17.08.2013
Бавария
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Герта
6 : 1
10.08.2013
Айнтрахт
Был в запасе
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
2
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
2
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
10
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+