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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Гамбург
Айнтрахт - Гамбург: обзор матча 28 сентября 2013
Айнтрахт
28.09.2013, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Гамбург
31'
Й. Флум
54'
М. Русс
45+3'
П. Ласогга
86'
М. Янсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Гамбург
90'
+2
Замена
П. Ирачек
️️️️
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
М. Русс
90'
+1
Замена
С. Лакич
️️️️
В. Кадлец
87'
86'
ГОЛ! 2:2!
М. Янсен
Пас отдал
Х. Чалханоглу
75'
Замена
Ж. Зуа
️️️️
М. Байстер
Замена
Т. Инуи
️️️️
Т. Барнетта
73'
ГОЛ! 2:1!
М. Русс
Пас отдал
А. Бамба
54'
46'
Желтая карточка
Т. Арслан
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
П. Ласогга
Пас отдал
Х. Чалханоглу
ГОЛ! 1:0!
Й. Флум
Пас отдал
Ш. Айхнер
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
18
Вальмир Нафиу
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
3-2-4-1
1
Трапп
23
Андерсон Бамба
23
Русс
3
Самбрано
5
Очипка
2
Юнг
10
Барнетта
29
Айхнер
23
Флум
17
Роде
77
Кадлец
3-4-1-2
15
Адлер
4
Та
16
Вестерманн
5
Джуру
10
Чалханоглу
47
Бадель
30
Арслан
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
9
Байстер
10
Барнетта
14
Инуи
14
Инуи
10
Барнетта
77
Кадлец
29
Лакич
29
Лакич
77
Кадлец
10
Чалханоглу
8
Ирачек
8
Ирачек
10
Чалханоглу
9
Байстер
19
Зуа
19
Зуа
9
Байстер
Остались в запасе
Айнтрахт
Гамбург
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
18
Вальмир Нафиу
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
26
Жи Гин Лам
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
18
Вальмир Нафиу
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
26
Жи Гин Лам
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Айнтрахт - Гамбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Дойче банк Парк
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