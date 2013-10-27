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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Айнтрахт
Боруссия М - Айнтрахт: обзор матча 27 октября 2013
Боруссия М
27.10.2013, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
4 : 1
Завершен
Айнтрахт
11'
Х. Аранго
18'
О. Вендт
60'
П. Херрманн
66'
Раффаэл
15'
Ш. Айхнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Айнтрахт
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Х. Аранго
86'
79'
Желтая карточка
С. Юнг
Замена
А. Юнес
️️️️
Раффаэл
78'
Замена
Т. Маркс
️️️️
Р. Брауверс
77'
74'
Замена
С. Лакич
️️️️
А. Майер
67'
Замена
Т. Инуи
️️️️
Т. Барнетта
ГОЛ! 4:1!
Раффаэл
Пас отдал
П. Херрманн
66'
62'
Желтая карточка
С. Роде
ГОЛ! 3:1!
П. Херрманн
Пас отдал
М. Крузе
60'
Желтая карточка
М. Крузе
54'
Желтая карточка
Х. Аранго
39'
39'
Замена
Й. Флум
️️️️
М. Русс
30'
Желтая карточка
К. Самбрано
29'
Желтая карточка
Ш. Айхнер
ГОЛ! 2:1!
О. Вендт
Пас отдал
Раффаэл
18'
15'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Айхнер
Пас отдал
В. Кадлец
ГОЛ! 1:0!
Х. Аранго
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
23
Йоханнес Флум
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
4-2-1-1-2
1
тер Стеген
17
Вендт
4
Брауверс
24
Янчке
4
Корб
34
Джака
23
Крамер
18
Аранго
7
Херрманн
10
Крузе
11
Раффаэл
3-2-4-1
1
Трапп
23
Андерсон Бамба
3
Самбрано
23
Русс
2
Юнг
5
Очипка
14
Майер
17
Роде
29
Айхнер
10
Барнетта
77
Кадлец
4
Брауверс
14
Маркс
14
Маркс
4
Брауверс
11
Раффаэл
8
Юнес
8
Юнес
11
Раффаэл
18
Аранго
26
де Йонг
26
де Йонг
18
Аранго
23
Русс
23
Флум
23
Флум
23
Русс
10
Барнетта
14
Инуи
14
Инуи
10
Барнетта
14
Майер
29
Лакич
29
Лакич
14
Майер
Остались в запасе
Боруссия М
Айнтрахт
33
Кристофер Хаймерот
ВР
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Боруссия М - Айнтрахт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Боруссия-Парк
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