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Александр Анюков
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
20:08
Видео
Дзюба забил дебютный гол за «Локо». Он отличился в игре против «Ростова» Карпина
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
1
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
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Все новости
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
1
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
3
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
1
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
22
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
2
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
7
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
4
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
1
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
4
18:30
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
39
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
7
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
11
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
4
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
10
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
9
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
6
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
1
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
28
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
6
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
18
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
13
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
13
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
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Александр Анюков - статьи
Защитник
Имя
Александр
Отчество
Геннадьевич
Фамилия
Анюков
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Самара
Гражданство
Воспитаник
ФШ "Самарец"
Позиция
Защитник
Дата рождения
28 сентября 1982 (40 лет)
Рост
178
Вес
67
Статистика
Новости
Статьи
Посты
13.10.2019 12:51
15 лет худшему матчу в истории сборной. Это было больно
Всего три участника той игры продолжают карьеры.
26
25.06.2019 19:21
Кажется, Анюков закончил карьеру, и никто этого не заметил. Очень зря
Но шанс сыграть у него еще будет.
15
27.05.2019 18:54
РПЛ поменяется со следующего сезона: VAR, обсуждение нового лимита на легионеров, контракты со звездами
А еще будут обсуждать важные вопросы на будущее.
15
26.03.2017 16:10
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые защитники
«Бомбардир» продолжает выбирать лучших игроков в истории чемпионата России. Теперь предлагаем проголосовать за лучшего правого защитника.
24
04.07.2016 12:00
Почему «Манчестер Сити» купил Зинченко
За один сезон скромный парень Саша Зинченко успел вляпаться в скандал с украинским гражданством, стать лучшим игроком «Уфы» и попасть в «интересное» у Пепа Гвардиолы. «Бомбардир» объясняет, почему трансфер в «Манчестер Сити» все же состоялся.
10
30.09.2015 10:45
Пять причин. Почему «Зенит» обыграл «Гент»
«Бомбардир» посмотрел матч «Зенит» - «Гент» глазами профессионального математика и выявил 5 причин победы сине-бело-голубых.
5
27.09.2015 23:51
В раздевалке «Зенита» была драка. В сборной России произошла замена. Дайджест событий дня
Блаттер не покинет свой пост. Джовинко побил рекорд МЛС. Тотти получил травму. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
27.09.2015 00:45
«Спартак» - «Зенит». Фоторепортаж
«Спартак» и «Зенит» выдали эпичнейший матч, который закончился боевой ничьей (2:2). «Бомбардир» показывает главные моменты этого противостояния через фотообъектив
1
17.09.2015 00:26
«Валенсия» - «Зенит» - 2:3. Как это было
Великолепный по накалу и драматизму поединок вышел на «Месталье» - полный антипод вчерашним вялым боданиям «Вольфсбурга» с ЦСКА. «Бомбардир» - о том, за счет чего команде Виллаш-Боаша удалось прервать неудачную серию с испанцами.
20
12.09.2015 17:45
«Жаль, что такие матчи проходят после игр сборных». О чем говорили Слуцкий и Семак
По окончании матча ЦСКА – «Зенит» состоялась пресс-конференция тренеров игравших команд. «Бомбардир» передает, как Леонид Слуцкий и заменявший Виллаш-Боаша Сергей Семак оценили прошедшее противостояние.
2
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