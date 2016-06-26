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    Александр Анюков - посты

    Защитник
    Имя Александр
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Анюков
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Самара
    Гражданство
    Воспитаник ФШ "Самарец"
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 сентября 1982 (40 лет)
    Рост 178
    Вес 67
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