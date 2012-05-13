Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Джанни Зуиверлон
Статистика
Джанни Зуиверлон - статистика
Завершил карьеру
30 декабря 1986 (39)
#51 | Защитник
178 см | 72 кг
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2015/2016
Испания. Примера 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Кубок Английской лиги 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Олимпиада 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал
4 : 1
13.05.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Мальорка
1 : 0
21.04.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Атлетик
1 : 0
15.04.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Спортинг
2 : 3
21.03.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
4 : 0
19.02.2012
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Малага
3 : 1
12.02.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
0 : 0
07.01.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0 : 1
11.12.2011
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Гранада
2 : 2
07.12.2011
Мальорка
61' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
1 : 1
04.12.2011
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Мальорка
0 : 0
05.11.2011
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
5 : 0
29.10.2011
Мальорка
46' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Мальорка
1 : 1
15.10.2011
Валенсия
1' - 46'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
2 : 2
01.10.2011
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Мальорка
2 : 1
25.09.2011
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Мальорка
0 : 1
17.09.2011
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1 : 0
11.09.2011
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Мальорка
1 : 0
28.08.2011
Эспаньол
1' - 90'
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
Видео
Николаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
1
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
Видео
Реакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
9
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео
«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
Фото
Батраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+