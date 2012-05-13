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Джанни Зуиверлон - статистика

Завершил карьеру
30 декабря 1986 (39)
#51 | Защитник
178 см | 72 кг
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал
4 : 1
13.05.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Мальорка
1 : 0
21.04.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Атлетик
1 : 0
15.04.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Спортинг
2 : 3
21.03.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
4 : 0
19.02.2012
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Малага
3 : 1
12.02.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
0 : 0
07.01.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0 : 1
11.12.2011
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Гранада
2 : 2
07.12.2011
Мальорка
61' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
1 : 1
04.12.2011
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Мальорка
0 : 0
05.11.2011
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
5 : 0
29.10.2011
Мальорка
46' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Мальорка
1 : 1
15.10.2011
Валенсия
1' - 46'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
2 : 2
01.10.2011
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Мальорка
2 : 1
25.09.2011
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Мальорка
0 : 1
17.09.2011
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1 : 0
11.09.2011
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Мальорка
1 : 0
28.08.2011
Эспаньол
1' - 90'
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