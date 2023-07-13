Noel Mbo - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Noel Mbo
|Команда
|Паневежис
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Noel Mbo
|Команда
|Паневежис
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Паневежис
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|61' -90'
|Паневежис (Паневежис)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|79'
|27.07.2023
|80' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:0
|Паневежис (Паневежис)
|20.07.2023
|87' -90'
|Милсами (Оргеев)
|0:1
|Паневежис (Паневежис)
|90'
|13.07.2023
|Был в запасе
|Паневежис (Паневежис)
|2:2
|Милсами (Оргеев)