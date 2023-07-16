Витао - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Гонсалвес
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куяба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 сентября 2000 (23 года)
|Рост
|194
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Гонсалвес
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куяба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 сентября 2000 (23 года)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куяба
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|30.11.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|27.11.2023
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:0
|Куяба (Куяба)
|13.11.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|10.11.2023
|Был в запасе
|Баия (Салвадор)
|0:3
|Куяба (Куяба)
|07.11.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:0
|Куяба (Куяба)
|15.10.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|16.07.2023
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|08.07.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Баия (Салвадор)
|03.07.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|3:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|27.06.2023
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|23.06.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|11.06.2023
|79' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|05.06.2023
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|28.05.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Коритиба (Коритиба)
|23.05.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|23.04.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)