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    Иван Юрин - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Иван
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Юрин
    Команда Белшина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 января 1998 (25 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2023 Был в запасе Шахтер 7:3 Белшина Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
    20.05.2023 Был в запасе Белшина 0:2 Неман Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
    14.05.2023 90' - 90' Нафтан 0:1 Белшина Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
    06.05.2023 56' - 90' Белшина 0:3 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
    28.04.2023 84' - 90' Слуцк 2:1 Белшина Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
    Статистика по турнирам
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