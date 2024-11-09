Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иван Юрин - статистика

Завершил карьеру
14 января 1998 (28), Остромечево
#77 | Защитник
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слуцк
14
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 0
09.11.2024
Сморгонь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
2 : 0
02.11.2024
Слуцк
80' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Неман
2 : 0
19.10.2024
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Динамо-Брест
1 : 2
04.10.2024
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
21.09.2024
Слуцк
1' - 57'
30'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Слуцк
0 : 0
13.09.2024
Шахтер
46' - 90'
71'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Ислочь
0 : 0
01.09.2024
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Слуцк
2 : 0
23.08.2024
Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Днепр
2 : 3
17.08.2024
Слуцк
1' - 90'
12'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Слуцк
1 : 0
11.08.2024
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Гомель
1 : 2
03.08.2024
Слуцк
1' - 78'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Нафтан
1 : 4
07.07.2024
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Слуцк
1 : 0
30.06.2024
Минск
1' - 90'
41'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Сморгонь
4 : 1
21.06.2024
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Слуцк
0 : 5
15.06.2024
Динамо Мн
27' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
БАТЭ
6 : 0
31.05.2024
Слуцк
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Слуцк
2 : 0
21.05.2024
Неман
69' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Слуцк
1 : 4
17.05.2024
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Арсенал
1 : 0
11.05.2024
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Слуцк
1 : 0
04.05.2024
Славия-Мозырь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Шахтер
1 : 2
28.04.2024
Слуцк
74' - 90'
80'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Слуцк
1 : 3
21.04.2024
Ислочь
1' - 46'
43'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
12.04.2024
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Слуцк
0 : 1
06.04.2024
Днепр
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
31.03.2024
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Слуцк
1 : 1
17.03.2024
Гомель
Был в запасе
Главные новости
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
2
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
7
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
4
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
4
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+