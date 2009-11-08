Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Флорентин Петре - статистика

Завершил карьеру
15 января 1976 (50)
| Полузащитник
166 см | 61 кг
Румыния
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ахмат
19
2
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
2 : 0
08.11.2009
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
2 : 0
24.10.2009
Ахмат
1' - 46'
42'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ахмат
1 : 3
18.10.2009
Ростов
72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2 : 1
27.09.2009
Локомотив
55' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Амкар-Пермь
1 : 0
20.09.2009
Ахмат
1' - 89'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
4 : 0
13.09.2009
Томь
46' - 90'
49'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сатурн
3 : 0
29.08.2009
Ахмат
46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2 : 3
23.08.2009
Спартак
1' - 37'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
4 : 0
16.08.2009
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
0 : 1
09.08.2009
Ахмат
1' - 90'
59'
89'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
1 : 2
01.08.2009
Москва
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
26.07.2009
Ахмат
1' - 90'
45'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
3 : 2
19.07.2009
Зенит
1' - 90'
90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
1 : 1
11.07.2009
ЦСКА
1' - 90'
81'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3 : 2
13.06.2009
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
1 : 1
30.05.2009
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
2 : 0
23.05.2009
Химки
1' - 82'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
4 : 0
16.05.2009
Ахмат
1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
2 : 2
10.05.2009
Амкар-Пермь
1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
1 : 0
15.03.2009
Спартак-Нальчик
1' - 88'
Главные новости
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
8
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
00:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+